Эксперты предупредили о новых схемах обмана при покупке новогодних путевок
Перед новогодними праздниками мошенники начали активно использовать фальшивые сайты турфирм, поддельные договора со страховкой и навязываемые ненужные услуги.
Как сообщает ТАСС, МВД РФ выявило несколько популярных схем обмана со стороны мошенников, активизировавшихся при продаже турпутевок перед новогодними каникулами.
Одна из самых распространенных – создание сайтов, визуально полностью копирующих настоящих туроператоров, предлагающих приобрести несуществующие туры.
Расчет производится на перевод средств на личные карты мнимых менеджеров, а покупатель остается без отдыха и денег.
Также злоумышленники используют поддельные договора, в которых прописана несуществующая страховая защита.
Деньги за страховку просят переводить отдельно, опять же на счета мошенников. Среди прочего отмечены случаи навязывания ненужных услуг.
