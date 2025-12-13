Эксперты предупредили о новых схемах обмана при покупке новогодних путевок

«Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу

Tекст: Валерия Городецкая

Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

«Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

«Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году. «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.