Гуцан отметил рост числа обмана мошенниками участников СВО

Гуцан отметил рост числа мошенничеств против участников СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный прокурор России Александр Гуцан обратил внимание на увеличение числа случаев мошенничеств в отношении участников спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные преступления фиксируются во всех регионах страны, что вызывает серьезную обеспокоенность контрольных органов.

«К сожалению, мы все чаще и чаще сталкиваемся с такими ситуациями в целом по стране. По таким фактам в отношении подобных лиц должна избираться мера пресечения только в виде заключения под стражу», – заявил Гуцан в ходе личного приема граждан в Волгограде.

Генпрокурор акцентировал не только необходимость выявления мошеннических схем, направленных против участников СВО, но и важность профилактической работы. По его словам, ведомство не намерено проявлять снисходительность к лицам, осуществляющим махинации против военнослужащих. Гуцан добавил, что задача прокуроров – добиваться для подозреваемых меры пресечения в виде ареста и защищать интересы участников СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Новосибирске задержали 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у участников СВО.

До этого в Петербурге полиция раскрыла серию мошенничеств на 80 млн рублей с обманом новобранцев и присвоением их выплат.

Мошенники чаще всего выманивают деньги у участников СВО под видом помощи в поиске попавших в плен или для выплаты компенсаций за лекарства, отметили в МВД.