Пупупу стало претендентом на слово года в России

Портал Грамота.ру назвал «ред-флаг» и «сигма» претендентами на слово 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Также среди финалистов оказались «лимб», «зумер», междометие «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить», передает РИА «Новости».

Организаторы отмечают, что самой заметной лингвистической тенденцией этого года стало большое количество контента, созданного искусственным интеллектом. Кроме того, в шорт-листе отражена популярность слов, связанных с психологией, а также понятий, описывающих современные типажи людей.

Всего лингвисты рассмотрели более 500 слов, которые появились в языке или приобрели новое значение в последние годы. При отборе учитывали рост частоты употребления этих слов в социальных сетях и СМИ.

По словам главного редактора портала Ксении Киселевой, важным критерием стала динамика упоминаний: «Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным».

Теперь приглашенные эксперты-лингвисты определят победителя из финалистов путем открытого рейтингового голосования.

В понедельник главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева рассказала, какой станет речь будущего. Она отметила, что в будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян чаще всего испытывает раздражение из-за молодежного сленга с такими словами, как «кринж» и «изи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина сообщили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».