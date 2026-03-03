Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Башня Бурдж-Халифа открылась для посетителей
Главная башня Дубая, Бурдж-Халифа, вновь принимает гостей, билеты доступны в большом количестве.
Главная достопримечательность Дубая – башня Бурдж-Халифа – вновь открыта для посетителей, сообщает РИА «Новости».
Смотровые площадки башни работают в привычные часы, а в службе поддержки клиентов агентству заявили, что на текущий момент доступно «большое количество билетов». Бурдж-Халифа остается самым высоким зданием в мире, ее высота составляет 828 метров.
Ранее, первого марта, рядом с башней пролетел иранский беспилотник, который взорвался, не причинив сооружению никаких повреждений. Кадры с дроном широко распространялись в социальных сетях.
Кроме того, ключевые достопримечательности и музеи Дубая и Абу-Даби также продолжают работать в обычном режиме. Среди них – Музей будущего, парк цветов Dubai Miracle Garden и Dubai Frame. В Абу-Даби для туристов открыт официальный филиал Лувра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость перелета в Новосибирск или Екатеринбург из Дубая для семьи с детьми подскочила на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
Пассажирский рейс EY67 из аэропорта Абу-Даби в столицу Британии отправился в 14.40 по местному времени.
Международный аэропорт Заид в Абу-Даби начал регистрацию на регулярный рейс авиакомпании Etihad Airways в Москву, который запланирован на 16.30 по московскому времени.