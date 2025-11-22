Институт Пушкина назвал три слова 2025 года

Институт Пушкина признал «победу» Словом года – 2025

Tекст: Антон Антонов

«В итоге «Словом года – 2025» признано слово «победа». В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области», – приводит ТАСС текст сообщения.

Как отметили представители института, выбор этого слова объясняется знаковым для всей страны юбилеем: в 2025 году отмечалось 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркивается, что такой выбор главного в 2025 году слова «является глубоко символичным и закономерным».

Второе место среди слов года заняло имя первого национального мессенджера «Max», а третье – «нейросеть». В пресс-службе подчеркнули, что повторный успех понятия «нейросеть» – ранее оно уже становилось словом года в 2023 году – указывает на возрастающую значимость искусственного интеллекта для современного общества.

В число кандидатов на «слово года» в 2025 году также вошли «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».

«Для российского общества «победа» – это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье», – заявил ректор института Никита Гусев.

