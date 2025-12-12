FIDE предложила вернуть российских шахматистов в командные турниры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет Международной шахматной федерации предложил генеральной ассамблее FIDE рассмотреть вопрос о допуске российских шахматистов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе, передает ТАСС.

Сообщается, что символы, под которыми смогут выступать российские спортсмены, будут утверждены отдельно советом FIDE. Кроме того, Генассамблея FIDE получила рекомендацию снять ограничения на проведение соревнований под эгидой международной федерации на территории Белоруссии.

Как уточняет пресс-служба FIDE, совет также предложил вернуть российскую и белорусскую национальную символику на юниорские турниры. Рассматривается вопрос о снятии ограничений на использование национальных флагов и для участников соревнований среди лиц с ограниченными возможностями.

В 2022 году российских спортсменов отстранили от командных шахматных турниров из-за событий на Украине. В январе 2025 года юношеские и паралимпийские команды из России были допущены к участию в нейтральном статусе, а в июле сборной России по шахматам среди женщин было разрешено выступать под флагом FIDE. В ноябре российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира, который проходил в Испании, выступая в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет (МОК) снял запрет на проведение международных соревнований в Белоруссии. МОК также рекомендовал допустить юных спортсменов из России к участиям в международных турнирах с национальным флагом и гимном.

Между тем международная федерация самбо разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях с государственным флагом и гимном.