Причиной взрыва и пожара на заводе MOL в Венгрии назван взрыв компрессора

Tекст: Мария Иванова

Глава министерства экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань озвучил предварительную версию случившегося, передает ТАСС.

«По нашей информации, на заводе Olefin-1 произошел взрыв компрессора после его длительной остановки», – сообщил чиновник в соцсети Facebook* (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta*).

Сейчас пожарные бригады продолжают бороться с огнем. Министр добавил, что профильные службы оперативно направили к месту происшествия мобильную лабораторию. Специалисты проверяют уровень загрязнения воздуха, однако превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ пока не зафиксировано.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил информацию о взрыве на предприятии.

В октябре прошлого года сильный пожар охватил другой завод компании MOL к югу от Будапешта.

Позднее портал infoBRICS объяснил подобные происшествия на европейских нефтеперерабатывающих заводах паникой киевских властей.



