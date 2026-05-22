Названа причина взрыва и пожара на заводе MOL в Венгрии
Жертвой крупного пожара на нефтегазовом предприятии MOL в венгерском городе Тисауйварош стал один работник, еще девять человек пострадали.
Глава министерства экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань озвучил предварительную версию случившегося, передает ТАСС.
«По нашей информации, на заводе Olefin-1 произошел взрыв компрессора после его длительной остановки», – сообщил чиновник в соцсети Facebook* (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta*).
Сейчас пожарные бригады продолжают бороться с огнем. Министр добавил, что профильные службы оперативно направили к месту происшествия мобильную лабораторию. Специалисты проверяют уровень загрязнения воздуха, однако превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ пока не зафиксировано.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил информацию о взрыве на предприятии.
В октябре прошлого года сильный пожар охватил другой завод компании MOL к югу от Будапешта.
Позднее портал infoBRICS объяснил подобные происшествия на европейских нефтеперерабатывающих заводах паникой киевских властей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ