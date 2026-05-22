Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

Биржевая стоимость газа в Европе опустилась ниже 580 долларов за тысячу кубометров.

Tекст: Мария Иванова

На открытии пятничной сессии фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF подешевели, передает РИА «Новости».

К утру показатель снизился почти на 3%, составив 577,4 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 593,3 доллара.

В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% на фоне ближневосточного конфликта. Тогда цена впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки упали на 14%, достигнув отметки в 540 долларов.

Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». До этой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.

Исторический максимум стоимости голубого топлива наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров. Подобных устойчиво высоких показателей на европейском рынке не фиксировалось с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая биржевая цена газа в Европе превысила 612 долларов за тысячу кубометров. На следующий день стоимость природного газа на торгах закрепилась вблизи отметки 620 долларов.

Утром 21 мая европейские котировки стабилизировались на уровне около 593 долларов.