  • Новость часаЛантратова сообщила о четырех погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Спасатели извлекли тело студента из-под завалов общежития после удара ВСУ
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    В Госдуме назвали чушью слова Буданова о «прародительнице Руси»
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    5 комментариев
    22 мая 2026, 10:19 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

    Биржевая стоимость газа в Европе опустилась ниже 580 долларов за тысячу кубометров.

    Tекст: Мария Иванова

    В начале пятничных торгов европейские котировки на голубое топливо потеряли почти 3%, пробив вниз отметку в 580 долларов за тысячу кубометров.

    На открытии пятничной сессии фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF подешевели, передает РИА «Новости».

    К утру показатель снизился почти на 3%, составив 577,4 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 593,3 доллара.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% на фоне ближневосточного конфликта. Тогда цена впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки упали на 14%, достигнув отметки в 540 долларов.

    Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». До этой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.

    Исторический максимум стоимости голубого топлива наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров. Подобных устойчиво высоких показателей на европейском рынке не фиксировалось с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая биржевая цена газа в Европе превысила 612 долларов за тысячу кубометров. На следующий день стоимость природного газа на торгах закрепилась вблизи отметки 620 долларов.

    Утром 21 мая европейские котировки стабилизировались на уровне около 593 долларов.

    21 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах исследователь лишился свободы после попытки утаить от властей точное местонахождение останков знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, пишут местные СМИ.

    Голландские правоохранительные органы взяли под стражу археолога Дейкмана, который категорически отказался передать государству найденные останки мушкетера д’Артаньяна, сообщает издание De Telegraaf. Представители местной прокуратуры подчеркнули, что задержание «связано с проверкой законности проведения раскопок».

    Спустя некоторое время ученый все же согласился пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дейкман рассказал местным журналистам, что стражи порядка отпустили его на свободу сразу после раскрытия точного местонахождения исторической находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте специалисты обнаружили этот скелет с мушкетной пулей в грудной клетке в церкви города Маастрихт. Ранее в конце прошлого года польские спецслужбы по запросу Украины задержали российского археолога Александра Бутягина.

    Комментарии (3)
    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа Евросоюзом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    Комментарии (5)
    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    Комментарии (8)
    22 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения и Россия пришли к четкой стратегической договоренности по цене на газ, и она не может меняться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, очевидно, опасаясь, что действующий контракт могут пересмотреть в сторону повышения и пытаясь сыграть на опережение в целях обвинения России в нарушении.

    «По вопросу подорожания газа – такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», – заявил глава армянского правительства на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном отметил существенную разницу между стоимостью энергоносителей для Армении и стран Европы. По словам российского лидера, европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, в то время как Ереван закупает газ по 177,5 доллара за аналогичный объем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Армении Ален Симонян пригрозил выходом страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае подорожания российского газа.

    Позже политик исключил возможность заморозки участия республики в Евразийском экономическом союзе.

    21 мая министр экономики республики Геворг Папоян сообщил о разработке специальных механизмов на случай изменения тарифной политики.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил о поставках энергоносителей Еревану по ценам в три раза ниже рыночных.

    Комментарии (5)
    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Польские силовики выпустили 29 пуль по машине гражданина Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

    Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.

    Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.

    «Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.

    Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.

    Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.

    Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    В ОАЭ наполовину завершили строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Евродепутат признал провал глобального санкционного давления на Россию

    В Европарламенте заявили о сломе глобального санкционного движения против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послабления со стороны США и Британии в отношении российской нефти продемонстрировали очевидный раскол в международной кампании экономического давления на Москву, признал евродепутат Вилле Ниинисте.

    Смягчение ограничений выявило серьезный кризис в политике западной изоляции, передает РИА «Новости».

    Депутат Европарламента Вилле Ниинисте подчеркнул негативные последствия задержек в принятии новых мер.

    «Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях», – заявил политик изданию Euractiv.

    Парламентарий выразил уверенность, что нерешительность Еврокомиссии приносит прямую выгоду российской экономике. Ранее европейские чиновники отмечали невозможность назвать точные сроки полного отказа от энергоносителей из-за обострения на Ближнем Востоке и роста цен.

    Запланированное на 15 апреля представление соответствующего законопроекта исключили из ближайшей повестки ведомства. При этом Москва неоднократно подчеркивала готовность успешно справляться с усиливающимся многолетним давлением Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство смягчило ограничения на ввоз произведенного из российской нефти горючего.

    Министерство финансов США продлило исключения из санкций для морских поставок энергоносителей из РФ.

    Евросоюз планирует ввести 21 пакет антироссийских мер до начала июля.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайном интересе политиков ЕС к разговору с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.

    По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

    «Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.

    Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На следующий день Фицо предсказал скорые расспросы европейских коллег о деталях этой беседы.

    В середине мая премьер Словакии анонсировал передачу важной информации от российского лидера союзникам по Европейскому союзу.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Власти Нидерландов начали крупнейшее за десятки лет перевооружение армии

    В Нидерландах началось крупнейшее за десятки лет перевооружение армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Голландское оборонное ведомство форсирует закупку военной техники и боеприпасов из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе, перевооружение станет крупнейшим в истории страны за последние несколько десятков лет.

    Правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил, она станет крупнейшей за последние несколько десятков лет, отмечает ТАСС. В обзоре оборонных проектов на 2026 год подчеркивается: «Существует реальная возможность прямого вовлечения страны в крупный вооруженный конфликт в Европе». Военное ведомство отмечает, что международная обстановка стала менее предсказуемой, а мировой порядок испытывает серьезное давление.

    В связи с этим, власти королевства считают, что Североатлантический альянс должен быть готов к полномасштабным боевым действиям, а не только к сдерживанию. Минобороны страны резко увеличило темпы приобретения систем противовоздушной обороны, бронетехники и беспилотников. В текущий план включены 111 проектов, из которых 27 находятся на этапе разработки.

    Среди ключевых программ выделяются установка радаров в Северном море, расширение подразделений по борьбе с дронами и пополнение арсеналов для истребителей F-35. Руководство страны также намерено снизить зависимость от внешних поставщиков. К концу года планируется довести долю совместных европейских оборонных закупок до 40%.

    Также кабинет министров Нидерландов собирается ежегодно выделять 3 млрд евро на поддержку Украины в течение трех лет. Военные расходы планируется увеличить до 3,5% ВВП за счет сокращения финансирования здравоохранения и социальных пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман анонсировал техническую готовность страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

    Ранее власти королевства решили дополнительно закупить шесть истребителей F-35 для укрепления военно-воздушных сил. В то же время посольство России в Гааге назвало соглашение голландцев с Киевом о совместном производстве беспилотников очередным шагом к военной эскалации.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    В воздушном пространстве Латвии военные обнаружили неизвестный БПЛА

    Военные Латвии обнаружили неизвестный дрон в воздушном пространстве страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийские вооруженные силы зафиксировали неопознанный беспилотный аппарат в небе над республикой, его принадлежность ВС страны не сообщают.

    Неопознанный дрон был зафиксирован системами наблюдения ВС Латвии. При этом точная принадлежность летательного аппарата пока остается невыясненной, сообщили в социальных сетях вооруженных сил республики, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем присутствие по меньшей мере одного БПЛА в воздушном пространстве Латвии», – отмечается в сообщении.

    Незадолго до этого Служба внешней разведки России сообщала о планах киевских властей использовать латвийскую территорию. При этом в Риге продолжают опасаться возможных ответных мер со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование запланировало запуски беспилотников по российской территории из Прибалтики. При этом, сообщалось, что военные специалисты ВСУ по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах.

    Несколькими днями ранее неопознанный летательный аппарат уже вторгался в воздушное пространство республики.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков оценил дискуссии в Европе о кандидатах для диалога с Россией

    Песков: Дискуссии в ЕС о возможном переговорщике носят эвентуальный характер

    Tекст: Вера Басилая

    Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Россией носят эвентуальный характер, о конкретике пока никто не говорит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Песков отметил позитивную тенденцию самого факта таких обсуждений, передает РИА «Новости».

    «Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они, скорее, носили, как говорят дипломаты, «эвентуальный характер», не более того», – заявил Песков журналистам.

    По словам представителя Кремля, сам факт подобных экспертных обсуждений является хорошим знаком, поскольку еще несколько месяцев назад в Европе такие вопросы не поднимались.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в резкой форме отверг предложение российского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Леонида Гайдая.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 05:21 • Новости дня
    Zeit: ЕС давит на Зеленского из-за расследования дела Ермака

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры европейских стран призвали киевский режим разобраться с громким коррупционным делом экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака для сохранения шансов на вступление в Евросоюз.

    Европейские политики потребовали от Зеленского провести расследование дела Ермака, от которого зависит перспектива членства страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.

    По информации издания, после того как Ермак покинул свой пост в 2025 году, канцлер Германии Фридрих Мерц провел беседу с главой киевского режима. Политик дал понять, что из-за коррупционного скандала Украина оказалась на перепутье.

    Подобные разговоры с Зеленским также состоялись у президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако украинские власти до сих пор не выполнили требования европейских лидеров.

    Ранее СМИ предупреждали о катастрофических последствиях молчания Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала. Напомним, Высший антикоррупционный суд страны арестовал связанную с делом об отмывании средств недвижимость под Киевом.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕК предрекли затяжной энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость энергоресурсов в европейских странах будет превышать ожидания рынков на 20% вплоть до конца 2027 года на фоне обострения ближневосточного конфликта, считают в Еврокомиссии.

    Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что после обострения ситуации стоимость нефти подскочила на 65% по сравнению с доконфликтными показателями, а газ подорожал на 50%. Инфляция в энергетическом секторе достигнет 11% в годовом выражении и останется высокой до начала 2027 года.

    На фоне кризиса ожидается увеличение госдолга стран Евросоюза. Показатель вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году. Средний дефицит европейского бюджета также поднимется с 3,1% в прошлом году до 3,6% к 2027 году, считает Домбровскис.

    Ранее Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе из-за ближневосточного конфликта. Позже еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен оценил дополнительные затраты стран ЕС на импорт энергоносителей в 30 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    СК: В момент атаки ВСУ в общежитии в ЛНР было 87 мирных жителей
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой
    Хантер Байден признался, что был «деградировавшим крэковым наркоманом»
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации