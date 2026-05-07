«Никкэй»: Япония договорилась с ОАЭ о поставках нефти в обход Ормузского пролива
Токио намерен обеспечить дополнительные объемы энергоносителей благодаря альтернативным маршрутам транспортировки, минуя заблокированные логистические пути на Ближнем Востоке, пишут японские СМИ.
Правительство Японии согласовало с Объединенными Арабскими Эмиратами дополнительные поставки 20 млн баррелей нефти. Транспортировка сырья пройдет в обход фактически заблокированного Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».
Отгрузка партии состоится в порту Фуджайра, расположенном в Оманском заливе. Эта гавань соединена трубопроводом с месторождениями ОАЭ.
Отмечается, что для безопасного импорта у необходима стабилизация ситуации в регионе, поскольку порт ранее подвергался атакам иранских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне перекрытия Ормузского пролива Япония приобрела партию российской нефти. До этого в Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в США топливом.