«Никкэй»: Япония договорилась с ОАЭ о поставках нефти в обход Ормузского пролива

Японский сенатор оценил сроки отмены санкций против России

Сенатор Судзуки связал отмену антироссийских санкций с переговорами

Tекст: Елизавета Шишкова

О возможных сроках отмены антироссийских санкций рассказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, передает РИА «Новости».

Политик заявил: «Это зависит от того, как сложатся переговоры о прекращении огня на Украине. Я считаю, что следует принимать решение, наблюдая за ситуацией, в том числе за тем, состоятся ли трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной».

Судзуки представляет правящую Либерально-демократическую партию и считается одним из влиятельных японских политиков с более чем сорокалетним стажем. С визитом в России он находился с 3 по 5 мая. В японской политике Судзуки известен своей давней заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией и развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити о значении двусторонних отношений и мире на Украине. На переговорах с ним в МИД России заявили о резком ухудшении отношений Москвы и Токио из-за действий японского руководства и его поддержки Киева.