    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    7 мая 2026, 06:32 • Новости дня

    «Никкэй»: Япония договорилась с ОАЭ о поставках нефти в обход Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Токио намерен обеспечить дополнительные объемы энергоносителей благодаря альтернативным маршрутам транспортировки, минуя заблокированные логистические пути на Ближнем Востоке, пишут японские СМИ.

    Правительство Японии согласовало с Объединенными Арабскими Эмиратами дополнительные поставки 20 млн баррелей нефти. Транспортировка сырья пройдет в обход фактически заблокированного Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».

    Отгрузка партии состоится в порту Фуджайра, расположенном в Оманском заливе. Эта гавань соединена трубопроводом с месторождениями ОАЭ.

    Отмечается, что для безопасного импорта у необходима стабилизация ситуации в регионе, поскольку порт ранее подвергался атакам иранских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне перекрытия Ормузского пролива Япония приобрела партию российской нефти. До этого в Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в США топливом.

    5 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Японский сенатор оценил сроки отмены санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Влиятельный японский политик Мунэо Судзуки заявил, что сроки отмены санкций против России будут зависеть от хода переговоров по Украине.

    О возможных сроках отмены антироссийских санкций рассказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, передает РИА «Новости».

    Политик заявил: «Это зависит от того, как сложатся переговоры о прекращении огня на Украине. Я считаю, что следует принимать решение, наблюдая за ситуацией, в том числе за тем, состоятся ли трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной».

    Судзуки представляет правящую Либерально-демократическую партию и считается одним из влиятельных японских политиков с более чем сорокалетним стажем. С визитом в России он находился с 3 по 5 мая. В японской политике Судзуки известен своей давней заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией и развитии двусторонних отношений между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити о значении двусторонних отношений и мире на Украине. На переговорах с ним в МИД России заявили о резком ухудшении отношений Москвы и Токио из-за действий японского руководства и его поддержки Киева.

    4 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Нефть резко подорожала после блокировки американских кораблей Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость эталонных марок нефти увеличилась более чем на 3% после инцидента с перекрытием прохода американских военных судов иранскими силами.

    Июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 111,77 доллара за баррель, а июньские контракты на WTI достигли отметки 104,88 доллара, передает РИА« Новости».

    Скачок котировок произошел после сообщений гостелерадиокомпании Ирана о том, что местные военные преградили путь кораблям США в Ормузском проливе.

    Ранее американский президент анонсировал специальную операцию по выводу застрявших в проливе судов. Эксперты продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

    «Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности», – заявила Reuters cтарший аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева. Эксперт добавила, что до полного восстановления безопасного судоходства в регионе стоимость сырья останется на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о направлении иностранных кораблей через Ормузский пролив.

    Операция «Свобода» при этом не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными.

    До этого силы США перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    4 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    Nikkei: Люди с деменцией в Японии скопили свыше 1 трлн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совокупные сбережения и недвижимость пожилых граждан Японии с развившимся слабоумием превысили отметку в 1 трлн долларов, сообщили банковские эксперты.

    По состоянию на 2020 год пожилые люди с деменцией в Японии обладали капиталами, которые оцениваются в 187 трлн иен, что эквивалентно почти одному 1,2 трлн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

    Такие данные привели в беседе с изданием банковские эксперты.

    По их мнению, к 2030 году эта сумма увеличится до 242 трлн иен, что превысит 1,5 трлн долларов.

    При этом 65% активов приходится на денежные вклады в финансовых учреждениях, а оставшаяся часть – стоимость недвижимости. В случае выявления у клиента банка признаков недееспособности его счет может быть заморожен, а для дальнейших операций потребуется официальное назначение опекуна.

    Процедура назначения опекуна в Японии проходит через семейный суд и занимает несколько месяцев. Сейчас в стране насчитывается около 260 тыс. официальных опекунов для людей с деменцией, тогда как к 2030 году число страдающих этим заболеванием превысит 5 млн, что на 11% больше, чем в 2025 году.

    Ранее власти префектуры Осака в Японии ввели запрет для пожилых людей старше 65 лет говорить по телефонам у банкоматов. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.

    5 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Мировые запасы нефти достигли самого низкого уровня за восемь лет

    @ www.viennaslide.com/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые нефтяные резервы сократились до самого низкого уровня за восемь лет, соответствующего 101 дню спроса, и могут уменьшиться до 98 дней к концу мая, отмечают западные информагентства.

    Мировые запасы нефти приблизились к минимальному уровню за восемь лет из-за ограничений поставок через Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs. По их оценкам, объем запасов сейчас составляет эквивалент 101 дня мирового спроса, а к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней.

    Goldman Sachs отметил, что «скорость истощения запасов и потери поставок в некоторых регионах и продуктах вызывают беспокойство», хотя минимальных операционных уровней мировые резервы вряд ли достигнут летом. Банк также акцентировал внимание на снижении запасов коммерческих нефтепродуктов: с начала конфликта между США, Израилем и Ираном они упали с 50 до 45 дней покрытия спроса.

    В то же время на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке нефть продолжила дорожать. Вечером 4 мая цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднималась до 115 долларов за баррель, что на 8,48% выше уровня предыдущего закрытия. Среди причин роста цен – новости о перехвате иранских ракет, о чем ранее сообщило Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК также угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз имеет крайне ограниченные сведения о своих запасах топлива и объемах уже использованных ресурсов. Между тем власти Китая в конце апреля открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны.


    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    6 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Японский депутат Судзуки назвал бессмысленными введенные против России санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США и Японии, которые начали действовать против России при Джо Байдене, являются бессмысленными, заявил японский депутат Мунэо Судзуки, заверив, что намерен добиваться их снятия.

    «Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида – в них не было никакого смысла», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    Он подчеркнул ошибочность расчетов бывшего американского лидера, который ожидал капитуляции России через два месяца. Теперь парламентарий считает необходимым вести дело к полной отмене рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Политик связал сроки отмены антироссийских ограничений с ходом переговоров по Украине. Российский МИД заявил о значительном откате двусторонних отношений из-за действий Токио.

    4 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    В Японию зашел танкер Voyager с российской нефтью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Танкер Voyager с нефтью с проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума для компании Taiyo Oil, сообщают японские СМИ.

    Танкер прибыл к порту Кикума в японской префектуре Эхиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на японскую прессу.

    Судно доставило груз на объект компании Taiyo Oil, которая прекратила закупки нефти из России после 2022 года.

    По информации газеты «Санкэй», этот рейс стал исключением для Taiyo Oil, поскольку партия сырья принята по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

    Ранее в СМИ отмечалось, что речь идет о спотовой закупке нефти сорта Sakhalin Blend, который добывается в рамках проекта «Сахалин-2».

    Нефть Sakhalin Blend применяется для производства дизельного топлива и нафты. Ожидается, что поставка позволит покрыть внутренние потребности страны на фоне изменений в мировой энергетике.

    Напомним, Япония закупила российскую нефть в начале мая.

    Газета ВЗГЛЯД указывала, что нефть из России набирает популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.

    5 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились после прохода судна Maersk

    Tекст: Мария Иванова

    Страхи инвесторов из-за возможных перебоев нефтяных поставок развеялись после безопасного прохода датского контейнеровоза через Ормузский пролив под охраной США, что привело к падению котировок.

    Котировки эталонных марок дешевеют более чем на 1%, передает РИА« Новости». Июльские фьючерсы на смесь Brent опустились на 1,26%, достигнув 113 долларов за баррель, а контракты на WTI потеряли 2,12%. При этом по итогам понедельника эти марки показывали рост на 5,8% и 3,2% соответственно.

    Снижение напряженности на Ближнем Востоке произошло после сообщений датского телевидения. Контейнеровоз компании Maersk, следовавший под флагом США, успешно миновал Ормузский пролив в сопровождении американских военных.

    «Успешный выход в сопровождении судна Maersk помог снизить некоторые опасения относительно незамедлительных перебоев в поставках», – отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер. Эксперт добавил, что ограниченный безопасный проход помогает избавиться от страхов худшего сценария, хотя это пока остается единичным случаем.

    3 мая президент США анонсировал операцию «Проект Свобода». Инициатива направлена на оказание помощи заблокированным в проливе коммерческим судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стоимость эталонных марок нефти увеличилась после перекрытия иранскими силами прохода американских военных судов. Мировой рынок отреагировал резким скачком котировок из-за сообщений о сбитых ракетах в ОАЭ.

    6 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Цена нефти марки WTI упала ниже 95 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На мировых биржах зафиксировали резкое снижение котировок, в результате которого баррель американской марки впервые с 27 апреля подешевел до 95 долларов.

    В ходе торгов в среду мировые цены на энергоносители продемонстрировали заметное падение, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 12.03 мск стоимость июньских фьючерсов на марку WTI снизилась на 6,2%, составив 95,93 доллара за баррель. При этом незадолго до этого показатель достигал минимальной отметки в 94,65 доллара.

    Одновременно с этим дешевеет и европейская эталонная марка. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent упала на 5,35%, опустившись до уровня 103,99 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 96,43 доллара за баррель. В конце апреля цена барреля Brent с поставкой в июне превысила уровень в 124 доллара.

    Утром 6 мая котировки обеих марок снизились на фоне новостей о прогрессе в переговорах США с Ираном.

    5 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Депутат Судзуки передал в Москве послание от премьера Японии

    Tекст: Вера Басилая

    Японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, посвященное укреплению двусторонних отношений и теме украинского урегулирования.

    Судзуки сообщил о содержании устного послания премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которое он привез в Москву. По словам депутата, Такаити подчеркнула значимость российско-японских отношений и выразила желание установить мир на Украине. Судзуки отметил, что именно эти пожелания и были ему поручены для передачи российской стороне, передает РИА «Новости».

    Судзуки также рассказал о планах встретиться с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Встреча, по его словам, запланирована на ближайший вторник в 13 часов. Судзуки намерен обсудить с Галузиным вопросы, связанные с переговорами по Украине, а также получить разъяснения о позиции России по этому направлению.

    Мунэо Судзуки занимает место в верхней палате японского парламента от правящей Либерально-демократической партии. Он известен в Японии как сторонник подписания мирного договора с Россией и активного развития двусторонних отношений. Визит депутата в Россию проходит с 3 по 5 мая.

    Ранее японский депутат Судзуки заявил о поисках «прорыва в отношениях» с Россией.

    Между тем, танкер Voyager с нефтью с проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума для компании Taiyo Oil.

    МИД России отметил значительный откат отношений с Японией из-за действий Токио, включая наращивание военно-технического сотрудничества с Киевом.

    6 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Цены на Brent и WTI снизились почти на 2%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти отреагировал снижением котировок Brent и WTI почти на 2%, после сообщений о прогрессе в переговорах США с Ираном.

    По данным торгов, на утро среды июльские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,83%, до 107,86 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI упали на 1,95%, до 100,28 доллара, передает РИА «Новости».

    Падение связано с ожиданиями возобновления поставок сырья из ближневосточного региона после заявлений президента США о прогрессе в переговорах с Ираном.

    Ранее он объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Свобода», чтобы оценить шансы на окончательное согласование и подписание сделки с Тегераном. До этого он уже говорил о значительном продвижении к соглашению по иранской ядерной программе.

    «Это свидетельствует о потенциальной деэскалации и вселяет надежду на освобождение севших на мель судов в Персидском заливе, что может постепенно восстановить поставки на рынок», – заявила старший научный сотрудник LSEG по нефти Аня Фам. Она подчеркнула, что котировки Brent и WTI пока удерживаются выше 100 долларов за баррель, а перспективы мирного соглашения остаются неясными, и даже в случае сделки восстановление торговых потоков займет время.

    Глава Белого дома 3 мая заявил о начале операции «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. После этого командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил, что Тегеран предостерегает США от приближения к проливу и готов атаковать американские силы.

    Военный эксперт Юрий Лямин назвал операцию «Проект Свобода» попыткой Трампа взять Иран «на слабо» с риском ослабления переговорных позиций Тегерана при допуске миссии США.

    6 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Мировые запасы нефти за месяц сократились на рекордные 200 млн баррелей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем мировых запасов нефти в апреле уменьшился на 200 миллионов баррелей, что стало крупнейшим снижением с начала пандемии, на фоне сокращения предложения, отмечают западные СМИ.

    Мировые запасы нефти за апрель уменьшились на 200 миллионов баррелей, пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy. Аналитики отмечают, что столь крупное сокращение запасов связано с падением предложения на рынке из-за эскалации конфликта в Иране.

    Глава отдела нефтяных исследований S&P Global Energy Джим Буркхард заявил: «Это колоссальная цифра, намного превышающая обычный показатель». По его словам, обычно мировые резервы нефти меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей в месяц, а нынешнее сокращение стало самым значительным со времен пандемии COVID-19.

    Эксперт также подчеркнул, что война США и Израиля против Ирана привела к потере миллиарда баррелей нефти мировым рынком, причем падение предложения опережает снижение спроса на топливо. Сейчас общий объем мировых запасов нефти оценивается примерно в 4 млрд. баррелей, однако основная их часть используется для поддержания работы нефтеперерабатывающих предприятий и магистральных нефтепроводов.

    Ранее один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs отметил, что мировые запасы нефти в хранилищах находятся на минимуме за восемь лет. Общих мировых запасов нефти, по оценкам банка, хватит лишь на 101 день потребления, и к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Между тем, власти Китая в конце апреля открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны.


    6 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Первый с начала войны на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спустя два с половиной месяца после начала кризиса на Ближнем Востоке из-за агрессии США и Израиля против Ирана в Бангладеш прибыл первый танкер с нефтью, сообщила газета The Daily Star.

    В Бангладеш впервые с начала кризиса на Ближнем Востоке прибыл танкер с нефтью, передает ТАСС.

    Газета The Daily Star уточняет, что судно MT Ninemia доставило около 100 тыс. тонн нефти из Саудовской Аравии и вошло в акваторию у побережья Читтагонга около полудня.

    Как сообщили представители государственного нефтеперерабатывающего завода Eastern Refinery (ERL), с середины февраля по апрель поставки нефти в страну полностью прекратились. Это привело к практически полной остановке работы завода в Читтагонге.

    Источники на заводе ERL отметили, что разгрузка танкера может занять несколько дней. После этого предприятие начнет поэтапно возобновлять производство, а полномасштабная переработка нефти планируется с 9 мая. Ожидается, что это позволит стабилизировать поставки дизельного топлива, бензина и других видов горючего для потребителей.

    Согласно данным Бангладешской нефтяной корпорации (BPC), страна обеспечивает 75-80% своей потребности в топливе за счет импорта готовых нефтепродуктов. Остальной объем покрывается за счет переработки импортной сырой нефти на заводе ERL, который ежегодно перерабатывает около 1,5-1,6 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США начали военные действия против Ирана.

    Танкеры с иранской нефтью массово скопились у линии американской блокады.

    Япония приобрела российскую нефть на фоне перекрытия Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне эскалации на Ближнем Востоке добыча нефти странами ОПЕК снизилась в апреле до самого низкого показателя с 1990 года, сообщило Bloomberg.

    Производство сырой нефти государствами ОПЕК в апреле упало до 20,55 млн баррелей в сутки. Падение обусловлено перебоями в экспорте из-за боевых действий и вынужденной остановкой мощностей в регионе Персидского залива, передает Bloomberg.

    Наибольшие потери в прошлом месяце зафиксировал Кувейт. Выработка в этой стране рухнула на 470 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 800 тыс. Экспорт государства сократился до 22 тыс. баррелей ежедневно, что составляет менее трети от довоенного уровня.

    Иранская нефтедобыча также продемонстрировала существенный спад, уменьшившись на 180 тыс. баррелей в сутки. Текущий показатель выработки в стране снизился до 3,05 млн баррелей.

    В марте совокупная добыча картеля уже упала на 8,6 млн баррелей после перекрытия Ормузского пролива. Добыча в апреле снизилась на 420 тыс. баррелей в сутки.

    Данные Bloomberg о добыче нефти основаны на информации, полученной от отслеживания судов, официальных лиц и оценках экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран приступил к снижению объемов добычи нефти из-за американской морской блокады. Кувейтская нефтяная корпорация в марте ограничила производство сырья на фоне атак. Страны Персидского залива в марте вынужденно сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    5 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    Посольство России в Японии вывело на фасад исторические фото ко Дню Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Японии организовало световую проекцию исторических фотографий на фасаде своего здания в центре Токио в честь предстоящей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Фотографии будут демонстрироваться каждый вечер вплоть до 9 мая включительно, передает ТАСС. Это уже второй год подряд, когда российская дипмиссия проводит подобную акцию.

    Здание посольства находится в оживленном районе Минато, в самом центре японской столицы. Всего в нескольких сотнях метров расположена знаменитая Токийская башня.

    Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона.

    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

