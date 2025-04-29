Медведев заявил об ответе России принципом «мир через страх»

Медведев заявил, что военная мощь России продолжает сдерживать Запад

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление заместителя председателя Совета безопасности России прозвучало во время лекции на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

Дмитрий Медведев заявил: «Единственное, что их останавливает, – это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип «мир через силу». Чем ответ? – спросите вы, ну, ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину «мир через страх». Вот страх пока еще работает. Остальное – zero (ноль)».

Медведев подчеркнул, что принцип, когда противников России сдерживает только военная мощь, остается актуальным и сегодня, как и в 1945 году. По его словам, после окончания Второй мировой войны Лондон и Вашингтон рассматривали возможность нападения на Красную Армию, но британский комитет начальников штабов признал операцию невозможной из-за превосходства СССР в численности и технике.

Политик уверен, что только наличие сильной армии и демонстрация решимости могут удержать Запад от агрессивных действий в отношении России.

Медведев ранее заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, а также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО автоматически сделало эти страны целями для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов.