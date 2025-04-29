Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Медведев заявил об ответе России принципом «мир через страх»
Медведев заявил, что военная мощь России продолжает сдерживать Запад
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад сдерживает только угроза возмездия, а принцип «мир через страх» по-прежнему остается действенным для России.
Заявление заместителя председателя Совета безопасности России прозвучало во время лекции на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.
Дмитрий Медведев заявил: «Единственное, что их останавливает, – это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип «мир через силу». Чем ответ? – спросите вы, ну, ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину «мир через страх». Вот страх пока еще работает. Остальное – zero (ноль)».
Медведев подчеркнул, что принцип, когда противников России сдерживает только военная мощь, остается актуальным и сегодня, как и в 1945 году. По его словам, после окончания Второй мировой войны Лондон и Вашингтон рассматривали возможность нападения на Красную Армию, но британский комитет начальников штабов признал операцию невозможной из-за превосходства СССР в численности и технике.
Политик уверен, что только наличие сильной армии и демонстрация решимости могут удержать Запад от агрессивных действий в отношении России.
Медведев ранее заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, а также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО автоматически сделало эти страны целями для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов.