Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Медведев заявил о точке невозврата в отношениях с Европой
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.
По его словам, европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами, передает ТАСС.
«На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в старом свете сегодня не с кем и не о чем. Даже по сравнению со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-то технические фигуры, причем именно русофобской направленности», – заявил Медведев.
Также он отметил, что ведущие идеологи коллективного Запада «захлебываются в русофобии» и действуют по методичкам своих предшественников. Медведев добавил, что переформатировать такой подход в ближайшее время невозможно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.