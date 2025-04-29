Медведев заявил о точке невозврата в отношениях с Европой

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами, передает ТАСС.

«На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в старом свете сегодня не с кем и не о чем. Даже по сравнению со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-то технические фигуры, причем именно русофобской направленности», – заявил Медведев.

Также он отметил, что ведущие идеологи коллективного Запада «захлебываются в русофобии» и действуют по методичкам своих предшественников. Медведев добавил, что переформатировать такой подход в ближайшее время невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.