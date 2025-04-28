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    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
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    Политолог призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    4 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    10 комментариев
    28 апреля 2025, 14:49 • Новости дня

    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России

    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

    «Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС – со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах», – сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ, передает РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями, однако отметил: «Не хотят – это их дело», пишет ТАСС.

    Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие политической воли у Киева для начала мирных переговоров, подчеркнув влияние западных стран на украинские власти.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты.

    Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

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    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    27 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    @ IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два российских самолета-амфибии отправятся в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации крупного пожара, возникшего после взрыва.

    Руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский портовый город Бендер-Аббас, где после взрыва возник масштабный пожар. Министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи в тушении возгорания, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    В воскресенье сообщалось, что в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе погибли 25 человек и пострадали более 800, в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал компонент ракетного топлива.

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    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня
    Путин позвонил освобождавшим Курскую область военным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

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    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    26 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин отметил успех бойцов ВДВ и морпехов в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.

    Он выделил 76-ю дивизию ВДВ, а также ее 234-й, 237-й и 104-й десантно-штурмовые полки. Также были отмечены 106-я воздушно-десантная дивизия с 119-м, 137-м и 51-м парашютно-десантными полками, 56-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 204-й и 1434-й полки Ахмат, 22-й полк 72-й дивизии, 11-я и 83-я десантно-штурмовые бригады, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подчеркнул роль морских пехотинцев: «Славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и, конечно, добровольческое формирование «Ветераны», которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения», – заявил глава государства.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Москва решила не привлекать ОДКБ, но приняла помощь КНДР в Курской области

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. При этом если была бы необходимость, можно было бы задействовать и механизмы ОДКБ, обратившись за помощью, например, к Казахстану или другим участникам договора, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт. А это, в свою очередь, поспособствует стратегической стабильности в Юго-Восточной Азии. Это особенно важно на фоне геополитических сложностей на Корейском полуострове, где переплетаются интересы не только Сеула и Пхеньяна, но и внешних игроков, например, США», – напомнил посол.

    «При этом может возникнуть вопрос, почему был задействован именно этот механизм, а не, скажем, инструменты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тут важно понимать, что российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными. Очевидно, сейчас Москва решила не привлекать ОДКБ. Но в случае необходимости российское военно-политическое руководство обратилось бы к ним за помощью, например, к Казахстану или другим государствам договора», – резюмировал он.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков, анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам Корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    27 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника, подчеркнув стратегическое партнерство между странами.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с национальным праздником и подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами способствует укреплению международной безопасности и стабильности, передает ТАСС. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме Путин заявил: «Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани». Он отметил активное сотрудничество России и ЮАР в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также координацию действий по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

    Президент выразил уверенность, что Москва и Претория продолжат развивать стратегическое партнерство и укреплять дружественные связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в ходе которых стороны особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.

    Коментарии (2)
    26 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Путин поздравил военных с разгромом ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Глава государства отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, особенно среди наиболее боеспособных и оснащенных западной техникой подразделений, отразятся на всей линии соприкосновения, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул, что полный разгром противника в приграничье Курской области создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важных участках фронта и приближает разгром неонацистского режима. «Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», – заявил президент.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    27 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин предложил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

    Кадры о том, что было после доклада, опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», – обратился Путин к Герасимову, передает ТАСС.

    Ранее Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время.

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    26 апреля 2025, 10:44 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму договор с Таиландом о выдаче преступников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России направил в нижнюю палату парламента договор о сотрудничестве с Таиландом, предусматривающий выдачу подозреваемых и осужденных между странами.

    Документ о ратификации соглашения размещен в электронной базе Госдумы, передает РИА «Новости». Договор между Россией и Таиландом был подписан в Москве 23 октября 2024 года. Он касается выдачи людей, которых одна из сторон разыскивает для привлечения к ответственности или исполнения наказания за совершенные преступления. В проекте федерального закона предлагается ратифицировать этот договор, что позволит странам обмениваться разыскиваемыми лицами в соответствии с национальным и международным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче лиц, совершивших преступления.

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    28 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы срочно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле отметили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

    В графике президента России Владимира Путина в настоящее время не запланирован новый разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, если возникнет необходимость, такая беседа может быть быстро согласована. «Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», – заявил представитель Кремля.

    Напомним, Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа.


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    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров? Подробности

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    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер

    КНДР честно выполнила договор о стратегическом партнерстве с Россией, направив войска Корейской народной армии на помощь России по отражению украинской агрессии в Курской области. Какие именно корейские подразделения участвовали в боевых действиях, как показали себя в ходе боев – и с какими особенностями корейского национального характера столкнулись их российские сослуживцы? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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