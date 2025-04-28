В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».3 комментария
Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
Президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.
«Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС – со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах», – сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ, передает РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями, однако отметил: «Не хотят – это их дело», пишет ТАСС.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие политической воли у Киева для начала мирных переговоров, подчеркнув влияние западных стран на украинские власти.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты.
Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.