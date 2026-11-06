Американский самолет-разведчик пролетел у границ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет у границ России, передает РИА «Новости».

Борт поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии около 11:22 мск и взял курс на восток. Пролетая над Польшей, самолет проследовал недалеко от Калининградской области. Около 14:08 мск он находился в районе латвийско-эстонской границы, вблизи рубежей России.

Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, которую альянс называет «сдерживанием российской агрессии». В Москве подчеркивали открытость к равноправному диалогу с НАТО, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 начал патрулирование Балтийского моря.

Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II заметили у границ Калининградской области.

Во вторник британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.