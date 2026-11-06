Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Разведывательный самолет США заметили у российских границ
Американский самолет-разведчик пролетел у границ России
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет неподалеку от границ России над Латвией и Эстонией.
Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет у границ России, передает РИА «Новости».
Борт поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии около 11:22 мск и взял курс на восток. Пролетая над Польшей, самолет проследовал недалеко от Калининградской области. Около 14:08 мск он находился в районе латвийско-эстонской границы, вблизи рубежей России.
Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, которую альянс называет «сдерживанием российской агрессии». В Москве подчеркивали открытость к равноправному диалогу с НАТО, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 начал патрулирование Балтийского моря.
Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II заметили у границ Калининградской области.
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