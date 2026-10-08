Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Швеция, США и Финляндия начали учения в Ботническом заливе
Швеция совместно с США и Финляндией проводит военные учения в южной части Ботнического залива для отработки противовоздушной обороны и поражения морских целей.
Швеция, США и Финляндия проводят учения, в которых отрабатываются обеспечение противовоздушной обороны, поражение морских целей, использование малокалиберных боеприпасов и формирование общей ситуационной осведомленности, передает ТАСС со ссылкой на шведские вооруженные силы.
В учениях участвуют шведский корвет Karlstad, финский тральщик Hameenmaa и американский эсминец Paul Ingnatius.
«Коллективная оборона НАТО охватывает всю территорию альянса, и нам нужно практиковаться там, где это необходимо», – заявила начальник оперативного отдела ВМС Швеции Паула Валленбург.
Ботнический залив важен для Швеции, Финляндии и НАТО из-за проходящих морских путей, по которым перемещаются грузы и техника в мирное и военное время. Швеция и Финляндия проводят здесь учения регулярно, в то время как участие других союзников не является обычной практикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года страны НАТО начали масштабные учения в Балтийском море.
ВМС Финляндии решили провести учения НАТО на Балтике с 20 кораблями союзников.