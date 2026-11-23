Президент Грузии Кавелашвили помиловал участников радикальных акций протеста

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что эти девять радикалов были осуждены на сроки до пяти лет лишения свободы за нападения на стражей порядка и метание «коктейлей Молотова».

Акции протеста в Грузии начались после решения правительства не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал акцию оппозиции в День независимости страны «приговором радикалам».

В январе трое участников радикальных акций протеста в Тбилиси были осуждены за перекрытие тротуара.

Президент Кавелашвили до этого отказывался помиловать участников акций протеста 2024 года в связи с праздником Крещения.