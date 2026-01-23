Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
В Тбилиси впервые осудили перекрывших тротуар участников радикальных акций
Трое участников радикальных акций протеста против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать до 2028 года переговоры о членстве осуждены в пятницу в Тбилиси по новой статье административного кодекса, которая регламентирует проведение манифестаций на тротуаре, чтобы не препятствовать свободному перемещению пешеходов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Двое из них отправлены в заключение на четверо суток, один на пять. Максимальная санкция – 15 суток для участников и двадцать – для организаторов.
Осужденные заявили, что после освобождения снова будут перекрывать тротуар на акциях, проводимых с ноября 2024 года.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала в социальных сетях эти приговоры «политическим террором» и «государственными репрессиями».
В последнее время на ежедневных акциях протеста собирается несколько десятков человек, полиция не позволяет им перекрывать дорожное движение, тогда они препятствуют пешеходному перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси.
Законы, регулирующие проведение митингов и демонстраций, были ужесточены в конце прошлого года. Власти Грузии объяснили новые регуляции тем, что небольшие группы радикалов не должны мешать повседневной жизни тбилисцев и гостей столицы страны.