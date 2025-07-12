Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.11 комментариев
Advance сообщил о возможном выходе Словении из НАТО
Дискуссии о членстве Словении в НАТО усилились на фоне споров из-за повышения оборонного бюджета, что вызвало национальный резонанс.
Возможный выход Словении из НАТО может поставить под сомнение стратегию всего альянса, сообщает «Царьград» со ссылкой на публикацию Advance. По информации издания, обсуждение членства в НАТО обострилось в словенском обществе и правящей коалиции из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов страны.
Advance отмечает, что начавшаяся дискуссия значительно глубже обычных политических разногласий внутри государства. В материале подчеркивается, что «вопрос стоит наиважнейший: хочет ли Словения служить логистическим звеном в будущей европейской войне или она хочет закрепить за собой позицию оазиса безопасности».
Авторы заключают, что при выходе из НАТО Словения избавится от необходимости участвовать в «чужих войнах» и сможет сосредоточиться на развитии социального государства. По мнению издания, такой шаг разрушит милитаристскую догму Европы и станет вызовом для существующей стратегии альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о перевооружении армии и увеличении военного бюджета. Дональд Трамп решил усилить давление на Китай и Европу, используя военный бюджет США в качестве инструмента. В Риме прошли массовые протесты против перевооружения Европейского союза.