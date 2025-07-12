  • Новость часаЛавров назвал фантазиями идею штаба многонациональных сил для поддержки Украины
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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    Врач назвал самые частые ошибки людей в жару
    ЕК готова на уступку Словакии за ее отказ от блокировки антироссийских санкций
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    11 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 10:49 • Новости дня

    Advance сообщил о возможном выходе Словении из НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дискуссии о членстве Словении в НАТО усилились на фоне споров из-за повышения оборонного бюджета, что вызвало национальный резонанс.

    Возможный выход Словении из НАТО может поставить под сомнение стратегию всего альянса, сообщает «Царьград» со ссылкой на публикацию Advance. По информации издания, обсуждение членства в НАТО обострилось в словенском обществе и правящей коалиции из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов страны.

    Advance отмечает, что начавшаяся дискуссия значительно глубже обычных политических разногласий внутри государства. В материале подчеркивается, что «вопрос стоит наиважнейший: хочет ли Словения служить логистическим звеном в будущей европейской войне или она хочет закрепить за собой позицию оазиса безопасности».

    Авторы заключают, что при выходе из НАТО Словения избавится от необходимости участвовать в «чужих войнах» и сможет сосредоточиться на развитии социального государства. По мнению издания, такой шаг разрушит милитаристскую догму Европы и станет вызовом для существующей стратегии альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о перевооружении армии и увеличении военного бюджета. Дональд Трамп решил усилить давление на Китай и Европу, используя военный бюджет США в качестве инструмента. В Риме прошли массовые протесты против перевооружения Европейского союза.

    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены

    В России могут пересмотреть правила допуска пожилых к управлению автомобилем

    Tекст: Ирма Каплан

    В России подготовлена стратегия для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года предусматривает совершенствование механизмов допуска пожилых граждан к управлению транспортом, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших – на 33%, а пострадавших – на 22%. Такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с представителями других возрастных групп.

    Кроме того, на их долю приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов. На фоне ожидаемого сокращения общего населения России доля людей старше 60 лет среди участников дорожного движения к 2030 году может достигнуть 25,8%, а к 2036 году – 27,7%.

    «Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении», – отмечается в Стратегии.

    Там уточняется, что помимо их подготовки в качестве водителей, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, владельцам автомобилей, оставившим транспорт в автосервисе, следует быть особенно осторожными из-за новых схем мошенников, которые требуют оплаты запчастей по телефону.

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    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    11 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД резко отреагировал на слова президент Украины Владимира Зеленского о незнании Волынской резни, усомнившись в его искренности и образованности.

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Владимир Зеленский либо является безграмотной бестолочью, либо сознательно соврал польскому президенту Анджею Дуде, говоря о незнании Волынской резни, передает ТАСС.

    В МИД обратили внимание, что каждый украинский школьник, окончивший среднюю школу в 1980-1990-е годы, знал о терроре бандеровцев и мельниковцев против мирного населения. В ведомстве подчеркнули, что даже в учебниках Украинской ССР открыто рассказывалось о преступлениях украинских коллаборационистов, а первые учебники по истории «независимой» Украины подтверждали нацистскую природу этих движений.

    «Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, но киевский главарь настолько привык лгать, что не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же – он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает», – говорится в заявлении МИД.

    По мнению экспертов сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    11 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35

    MWM сообщил о выборе Индией Су-57 из-за особых условий России

    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения, отдавая предпочтение российскому Су-57 из-за надежности партнера и эксклюзивных условий.

    О переговорах по приобретению истребителей пятого поколения за рубежом сообщил министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, передает «Российская газета». Хотя страна-производитель не названа, эксперты считают фаворитом российский Су-57.

    Military Watch Magazine приводит слова бывшего маршала индийских ВВС Анила Чопра: «США склонны оказывать давление и бросать своих союзников, когда их интересы расходятся». Причиной отказа от F-35 стало требование Вашингтона сократить сотрудничество с Россией, что неприемлемо для Индии.

    Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик передовых вооружений. Были успешно поставлены истребители Су-30СМ и зенитные комплексы С-400, причем по просьбе Индии сроки поставки были сокращены.

    В случае с Су-57 индийская сторона получила уникальные условия – передачу исходного кода программного обеспечения и организацию сборки самолетов на территории Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.

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    11 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина объяснила свою позицию по поводу звания «примадонны» в отношении Аллы Пугачевой и описала отношение к Надежде Кадышевой.

    Она подчеркнула, что не претендует на титул примадонны, которым долгое время называли Пугачеву. «Я – Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо», – отметила артистка, подчеркнув свою уникальность и вклад в народный жанр, передают «Аргументы и факты».

    Бабкина заверила, что не нуждается в чужих званиях, особенно если они связаны с репертуаром, который ей не близок. По ее словам, за ней стоит не только личное творчество, но и театр, ансамбль, детская школа и фестиваль-марафон «Песни России», который в этом году прошел в трех регионах и собрал полные залы.

    Комментируя отношения с Надеждой Кадышевой, Бабкина отметила, что никаких конфликтов между ними нет. Она подчеркнула, что конкуренции в народном жанре не ощущает и всегда относилась к Кадышевой с уважением. Бабкина подчеркнула: «У каждого своя поляна, делить нам нечего», напомнив, что несколько лет назад они даже записали совместный дуэт для «Голубого огонька».

    Артистка также рассказала, что не обращает внимания на попытки журналистов раздуть конфликт на почве сценических костюмов или репертуара. Она подчеркнула, что времени на интриги нет – театр «Русская песня» готовится к юбилею, проводит премьеры и гастроли, а ансамбль «Россияне» работает над новым альбомом.

    Отдельно Бабкина отметила интерес молодежи к народной песне и важность сохранения национальных традиций. Она активно проводит мастер-классы и делится всеми секретами мастерства, чтобы народная песня продолжала жить и привлекала новую аудиторию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой, заявил, что сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем, поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

    Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.

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    11 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом, пишут блогеры.

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

    В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

    В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    11 июля 2025, 20:11 • Новости дня
    Сальдо: Под завалами разрушенного дома в Алешках находятся десятки людей
    Сальдо: Под завалами разрушенного дома в Алешках находятся десятки людей
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара по жилому дому в Алешках возникли завалы, под которыми могут находиться десятки людей, а спасательные работы затруднены из-за вражеских дронов.

    Две авиабомбы ВСУ попали в жилой пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

    В результате удара здание практически полностью уничтожено, под завалами могут находиться десятки людей.

    Сальдо добавил, что поисково-спасательные работы осложняются присутствием вражеских беспилотников в небе над районом. Информация о пострадавших уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алешках Херсонской области произошло обрушение жилой пятиэтажки после авиаудара. Под завалами оказались местные жители.

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    12 июля 2025, 00:31 • Новости дня
    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга

    FT уличила экономику США в «голландской болезни» за экспорт госдолга страны

    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Голландской болезнью» называют феномен экономической трансформации Нидерландов в конце 1960-х годов, когда после открытия месторождений природного газа в Северном море страна стала экспортировать ресурс в другие страны, но рост объемов экспорта ударил по собственному производству, пишет FT, проводя параллель с США.

    Теперь «голландская болезнь» стала методом анализа стран, экспортирующих сырьевые товары. Он позволяет объяснить, почему им трудно превратить экспортные богатства в диверсифицированную и производительную экономику у себя дома. Однако, если мы возьмем США за последние 25 лет, то можно считать, что дефицит текущего долга является самым сильным и устойчивым показателем их экспорта, пишет Financial Times (FT).

    «У США «голландская болезнь». Их экспортный ресурс – доллар. Все, что нужно, чтобы понять это, – перестать относиться к Америке как к волшебству и не подчиняться тем же силам, что и любая другая страна», – сказано в статье.

    Издание указывает на то, что за последние шесть месяцев доллар потерял примерно 8% своей стоимости, что возобновило дискуссию о том, является ли обладание мировой резервной валютой непомерной привилегией или непомерным бременем.

    «Самый простой ответ таков: конечно, для США было большой честью выпустить долговые обязательства на сумму 36 трлн долларов. Однако некоторая литература о голландской болезни» может помочь нам понять, как привилегия превращается в бремя», – отмечает автор материала.

    В 90-х годах прошлого века экономисты Аарон Торнелл и Филип Лейн назвали «эффектом прожорливости» негативный фактор от казалось бы благого явления. Они утверждали, что экспорт сырьевых товаров изменил процесс составления бюджета. Получив неожиданную прибыль, влиятельные группы будут бороться за то, чтобы прибрать к рукам любые новые расходы.

    «Если в стране будут сильные институты и социальная солидарность, это стремление к увеличению расходов потерпит неудачу. При слабых институтах оно будет успешным: вместо того, чтобы направлять средства на то, что повышает производительность, например, на строительство дорог и школ, новые расходы пойдут влиятельным группам в качестве непродуктивных подарков», – сказано в статье.

    Автор считает, что этим эффектом и объясняется возможность успеха «Большого красивого билля» президента США Дональда Трампа – выгоды от него достанутся в основном богатым. США могут брать кредиты, и самые влиятельные группы будут использовать их по максимуму, однако со временем все упрется в так называемый эффект нехватки, резюмирует FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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