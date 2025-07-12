Advance сообщил о возможном выходе Словении из НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возможный выход Словении из НАТО может поставить под сомнение стратегию всего альянса, сообщает «Царьград» со ссылкой на публикацию Advance. По информации издания, обсуждение членства в НАТО обострилось в словенском обществе и правящей коалиции из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов страны.

Advance отмечает, что начавшаяся дискуссия значительно глубже обычных политических разногласий внутри государства. В материале подчеркивается, что «вопрос стоит наиважнейший: хочет ли Словения служить логистическим звеном в будущей европейской войне или она хочет закрепить за собой позицию оазиса безопасности».

Авторы заключают, что при выходе из НАТО Словения избавится от необходимости участвовать в «чужих войнах» и сможет сосредоточиться на развитии социального государства. По мнению издания, такой шаг разрушит милитаристскую догму Европы и станет вызовом для существующей стратегии альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о перевооружении армии и увеличении военного бюджета. Дональд Трамп решил усилить давление на Китай и Европу, используя военный бюджет США в качестве инструмента. В Риме прошли массовые протесты против перевооружения Европейского союза.