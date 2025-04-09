Трамп решил надавить на Китай и Европу военным бюджетом США

Tекст: Андрей Резчиков

Президент США Дональд Трамп рассказал на этой неделе о подготовке оборонного бюджета в размере около одного триллиона долларов – самого большого в истории страны. Это заявление прозвучало во время представления схемы общих расходов на оборону в бюджете на 2026 финансовый год (начнется 1 октября).

Трамп не уточнил, будет ли этот триллион выделен исключительно Пентагону или общему бюджету национальной обороны, который включает и другие агентства. Но расходы на оборону уже прогнозировались на уровне выше 900 миллиардов долларов. Чиновники Белого дома представят полный бюджетный план на 2026 финансовый год позднее этой весной.

Как пояснил президент, его цель – укрепление обороны на фоне усиления угроз по всему миру. Трамп подчеркнул, что для США важно оставаться сильными в условиях нарастающей напряженности. «Мы собираемся утвердить бюджет, и я с гордостью могу сказать, что это на самом деле самый большой бюджет, который мы когда-либо принимали для армии, – заявил Трамп. – Один триллион долларов. Никто не видел ничего подобного… Мы получаем очень, очень мощную армию. Теперь у нас все под контролем».

Министр обороны США Пит Хегсет тоже отметил, что в истории страны это будет первый подобный оборонный бюджет. «Президент Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы – и быстро», – заявил Хегсет.

Министр обороны также планирует сократить десятки тысяч гражданских сотрудников департаментов по всему миру, поскольку Пентагон начинает работу над тем, что, как ожидается, будет включать объединение внутренних и зарубежных баз, в том числе на территории Европы.

Если триллионный бюджет будет принят, то он увеличится почти на 12% по сравнению с текущим уровнем расходов в размере 892 млрд долларов. Часть новых расходов будет получена, заверил Трамп, за счет экономии и сокращений, предписанных Департаментом эффективности правительства во главе с Илоном Маском.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить в будущем расходы на оборону до 5% от ВВП страны и призывал союзников по НАТО последовать примеру Вашингтона. Но даже с увеличением до триллиона долларов американский военный бюджет не будет соответствовать заявленной Трампом цели тратить 5% ВВП на оборону.

При этом в феврале Трамп предлагал вдвое сократить военные расходы США, России и Китая и говорил о желании провести переговоры о контроле над ядерными вооружениями с Москвой и Пекином. Президент России Владимир Путин поддержал дискуссии на этот счет. Однако теперь, судя по всему, подобным сокращениям не бывать из-за действий американской стороны.

«США хотят оставаться первоклассной военной державой, хотя они все более и более проигрывают в этом качестве Китаю. КНР сегодня – это главная головная боль для Трампа. Очевидно, что решение о повышении расходов на оборону увязано с острой фазой политико-экономического конфликта между Пекином и Вашингтоном. Как следствие, период обострения затрагивает все остальные сферы взаимодействия», – отметил Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

При этом увеличение трат американцев на оборону закономерно. Он напомнил, в частности, о затратных планах президента США по созданию новой системы ПРО «Золотой купол», которая должна защищать территорию страны от ударов ракет большой дальности. «Это требует очень существенных расходов на уровне НИОКР», – пояснил спикер.

По его словам, также расширение американского оборонного бюджета нужно рассматривать в более широком контексте: «Идет существенное изменение в конфигурации международных отношений, нарастает турбулентность. Америка по-прежнему намерена удерживать за собой лидерство в военной сфере, но не в качестве мирового жандарма, а «доброго полицейского». Тем не менее аппетиты Трампа, распространяющиеся на Гренландию, Канаду и Панамский канал, четко говорят, что США намерены лидировать в XXI веке, а военная мощь – это важный фактор подтверждения заявки на такое лидерство».

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подчеркивает, что триллионный бюджет Пентагона – это реальные приоритеты администрации Трампа, армия – это основной оплот идеологии нового президента. При этом нельзя исключать, что власти намеренно завышают свои требования, чтобы потом «торговаться» с Конгрессом, если там окажутся противники увеличения военных расходов. Таким образом, Трамп хочет быть уверенным в том, что ему в любом случае удастся получить если не триллион, то хотя бы сохранить нынешние объемы.

«Сегодня американцы действуют по традиционной модели и стараются использовать ВПК как форму перевода экономики на новые технологические рельсы. Так происходило после Первой мировой войны, когда революция в военной сфере распространилась на гражданские отрасли экономики», – считает Васильев.

Но сегодня не менее значим политический момент – военная мощь нужна США не только для внешних, но и внутренних задач: «В перспективе США использовать армию для стабилизации внутриполитической ситуации. Это в первую очередь связано с напряженностью вокруг границы с Мексикой, возможны элементы военного конфликта. Трамп уже обещал использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией и это тоже требует хорошо проплаченную военную машину». При этом американист не исключает, что

Трамп специально задирает ценник на оборону, чтобы требовать от европейцев роста военных бюджетов:

«Сейчас европейцы и сами готовы повысить военные расходы. Американцы пока не тратят на оборону 5% от ВВП, чего требуют от европейцев, но увеличение бюджета Пентагона – это тоже рычаг давления на них».

По мнению Коротченко, в отношении союзников по НАТО Трамп ведет себя в духе «рэкетиров 90-х годов», но «Европа предстоящие четыре года будет стремиться к большей стратегической автономности от США». «Об этом четко заявили лидеры Евросоюза в лице председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Очевидно, что после формирования коалиционного правительства Германии мы увидим активное подключение к этим вопросам ФРГ», – рассуждает собеседник.

По словам аналитика, в условиях увеличения оборонных расходов США России не надо расслабляться: «Сегодня у них один «добрый полицейский», а через четыре года придет «злой полицейский 2.0» и так далее. Поэтому для России остается важной реализация тех программных задач в области обороны, которые озвучивал президент. России надо воспринимать все действия Трампа критически, потому что в его публичной активности есть элементы провоцирования и стратегической дезинформации».

Самое главное – исключить «рефлекторное реагирование» на действия США.

«Мы помним, как Советский Союз ввязался в гонку космических вооружений в ответ на провозглашенную Рональдом Рейганом программу стратегической оборонной инициативы. Возможно, нечто подобное Трамп хочет сделать сегодня», – предположил аналитик.

Васильев согласен, что приоритетность военных расходов в России не должна снижаться. «Если многие считали, что завершение конфликта на Украине ослабит давление на Россию, то это не так. Нужно понимать, что американские военные расходы – это поддержание мощи США во всем мире. Россия по большому счету поддерживает свою обороноспособность в пределах национальных границ и еще некоторых отдельных регионах. Поэтому нам следует учитывать эти тенденции», – пояснил политолог.

Если рассматривать военные расходы как форму технологического перевооружения экономики в целом, то эта логика Трампа применима и к российской экономике, считает Васильев: «Развивая свой ВПК, закладываются перспективы для экономического рывка, когда наработки в военной сфере могут применяться в гражданской промышленности. Но это у нас и так делается».