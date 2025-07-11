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    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 21:58 • Новости дня

    NYT: Путин отказался уступать давлению разочарованного Трампа

    Президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.

    Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.

    Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,

    Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    11 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia,M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, подчеркнув их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил на конференции Allen&Co. в Сан-Вэлли, что президент Дональд Трамп и финансист Джордж Сорос обладают общим качеством – нетерпеливостью, пишет Bloomberg.

    По словам Бессента, оба предпочитают быстрые решения в вопросах крупных экономических соглашений и проявляют схожие требования к своим командам.

    Бессент рассказал, что советует Трампу сохранять терпение при работе над торговыми инициативами. Он также отметил, что Трамп выделяется умением выявлять проблемы и находить решения, но может спешить на этапе реализации. Эти замечания прозвучали в ходе закрытого обсуждения с инвесторами.

    Глава Минфина также прокомментировал перспективы изменения процентных ставок, выразив ожидание двух снижений до конца года и долгосрочного возврата к докризисным уровням. По его словам, инвесторы уже закладывают в цены полтора снижения, поскольку экономические показатели остаются позитивными.

    Бессент возглавляет американские торговые переговоры с Китаем, Японией и другими странами Азии. В мае и июне он участвовал в раундах переговоров с Китаем в Женеве и Лондоне, где стороны подтвердили договоренности о заморозке тарифов, но не смогли достичь итогового соглашения.

    Во время выступления Бессент также высказался по поводу политических амбиций Илона Маска, пошутив, что тот сможет набрать голоса на Марсе.

    Ранее стало известно, что организации, финансируемые Джорджем Соросом, помешали депортации более 530 тыс. мигрантов из США, воспользовавшись судебным решением против инициативы администрации Дональда Трампа.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой Сороса».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе «агенты Сороса» вступили в противостояние с союзниками Трампа.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО, что позволит обойти прямые ограничения, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

    Продажи американского оружия на Украину могут касаться не только оборонительных, но и наступательных систем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Источники утверждают, что рассматривается схема, при которой США продают оружие своим союзникам по НАТО с условием дальнейшей передачи этих вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    11 июля 2025, 14:57 • Новости дня
    Рубио разъяснил детали встречи с Лавровым в Куала-Лумпуре

    Рубио: Разговор с Лавровым в пятницу не связан со встречей 10 июня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре не имела отношения к их предыдущей встрече.

    Рубио подчеркнул, что разговор с Лавровым был «просто продолжением темы, не связанной с нашей вчерашней беседой».

    Госсекретарь добавил: «И я на этом остановлюсь». Эти слова прозвучали после его встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

    Напомним, накануне в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным. Позже Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре.

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    11 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил свое неодобрение в связи с мощными ударами ВС России по Киеву, отметив, что только он может решить вводить или нет «очень жесткий законопроект» о санкциях против России.

    В четверг Трамп заявил, что ждет от Сената принятия санкционных мер.

    «Как вы знаете, Сенат принимает законопроект, который очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это мой выбор, если я захочу его использовать. Они собираются принять очень важный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент должен решить, хочет он его применять или нет», – заявил глава Белого дома в эфире NBC News.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в течение нескольких месяцев подталкивал лидеров Республиканской партии, включая Трампа, к принятию внесенного им законопроекта о введении новых санкций в отношении России.

    В последние дни Грэм дал понять, что законопроект теперь поддерживают как Трамп, так и лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Трампом.

    Президент США ранее заявлял, что готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

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    11 июля 2025, 09:48 • Новости дня
    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов, чтобы опередить Россию и Китай в этой области.

    По информации Fox News, Хегсет снял ряд бюрократических ограничений и отменил правила, которые, по его мнению, сдерживали инновации. «Летальность [дронов] больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили», – говорится в одной из служебных записок министра, передает ТАСС.

    Теперь офицерам в звании полковника и капитана разрешено самостоятельно закупать, тестировать и применять беспилотники, включая аппараты, изготовленные с помощью 3D-печати. Подразделения смогут оперативно запускать дроны в работу без длительных согласований и проверок.

    Пентагон признает, что у противников США есть преимущество в области малых БПЛА, но Хегсет рассчитывает догнать и обогнать Россию и Китай к концу 2027 года. Fox News отмечает, что конфликт на Украине показал всему миру значительное влияние дронов на тактику и стратегию современных боевых действий.

    Особое внимание в новых правилах уделяется тому, что мини-дроны будут рассматриваться как расходный материал – их производство, внедрение и при необходимости потеря не будут считаться критичными для общей обороноспособности США.

    В июне представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации.

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    11 июля 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья

    Путин поручил реализовать программу восстановления пострадавших регионов приграничья

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

    Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей, а также с участием Минобороны, МВД и МЧС разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших от обстрелов украинскими вооруженными формированиями и терактов, сообщает Кремль.

    В числе задач – организация взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, а также с волонтерскими и другими общественными организациями. Будет определен перечень и обеспечено финансирование первоочередных мер поддержки граждан, проживающих на пострадавших территориях, и организаций, ведущих там деятельность, в том числе за счет федерального бюджета.

    Особое внимание в поручениях уделено вопросам переселения граждан с пострадавших территорий, компенсации ущерба предприятием и возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, кабмин совместно с Росгвардией, МЧС, ФСБ и региональными властями примет меры по обеспечению безопасности детских лагерей и их инфраструктуры в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.

    Напомним, в течение ночи с 10 на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Из них 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской.

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    11 июля 2025, 04:14 • Новости дня
    Трамп заявил о полной оплате союзниками по НАТО оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп раскрыл детали того, что, по его словам, было новым соглашением между США, НАТО и Украиной по поводу поставок оружия.

    «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. То есть мы делаем так, что это оружие, которое поступает и поступает в НАТО, чтобы быть предоставленным Украине, полностью оплачивается странами НАТО, – сказал он NBC News.

    По словам Трампа, это соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце: НАТО согласилось возмещать полную сторону предоставляемого США оружия для Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил недовольство  решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.



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    11 июля 2025, 07:12 • Новости дня
    Лавров и Рубио провели короткую беседу на саммите в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Накануне закрытой встречи Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре Сергей Лавров и Марко Рубио провели короткий разговор, обменявшись репликами на публике.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обменялись короткими репликами накануне Восточноазиатского саммита, сообщает РИА «Новости». Встреча попала на видеозапись, распространенную Министерством иностранных дел России.

    На кадрах видно, как Лавров и Рубио оживленно беседуют перед началом заседания. Обсуждение между ними происходило непосредственно перед началом встречи в закрытом формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Куала-Лумпуре. Стороны обсудили мирное урегулирование конфликтов. Участники встречи отметили необходимость восстановления российско-американских экономических связей.

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    Российское золото получит свободу от Лондона

    Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже. Почему исторически Лондон стал законодателем цен на золото и сможет ли Россия перетянуть одеяло на себя? Подробности

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    Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

    Президент Польши закрыл главный канал поставок западного оружия на Украину, а в МИД Эстонии пообещали заблокировать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Выглядит так, будто руководство этих стран перевернуло собственную политику с ног на голову и окончательно сошло с ума. И то, и другое отчасти правда. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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