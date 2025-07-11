Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
NYT: Путин отказался уступать давлению разочарованного Трампа
Президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.
Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.
Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.
Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,
Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.