«Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

Эксперты объяснили, чего ждать от «важного заявления» Трампа о России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу NBC News, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», – сказал глава Белого дома.

Также он заявил, что окончательное решение о введении новых антироссийских ограничений будет оставаться за ним, и что Конгресс собирается принять «очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях». Напомним, документ подразумевает введение вторичных рестрикций против торговых партнеров Москвы, включая 500%-ные пошлины на импорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали неизвестны. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

Заявление Трампа прозвучало после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Глава Госдепа сказал, что российская сторона озвучила новые предложения по Украине, и что дипломаты обсудили «дорожную карту» урегулирования конфликта.

«Мы обменялись идеями и комментариями. Возможно, среди них есть то, на чем можно было бы строить дальнейшие действия», – сказал глава Госдепа. Говоря о санкциях, Рубио пояснил, что Трамп рассматривает их как «реальный вариант», но хочет гибкости во времени и способах их применения.

«В администрации Трампа идет серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Этот дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – рассуждает спикер.

При этом аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем, полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

«Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

«Трамп ошибается, пытаясь говорить с Россией так же, как с другими странами. Ни с нашими лидерами, ни с государством в целом таким тоном общаться не положено. Думаю, Владимир Путин просто не ответит на его заявления и тем более ультиматумы», – подчеркнул Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор отметил: Россия выполняет свои задачи в том числе в зоне СВО, а общество консолидировано и всецело поддерживает решения военно-политического руководства страны. «На этом фоне становится очевидным, что какие-либо резкие высказывания Трампа для нас несущественны», – указал парламентарий.

«Однако заявление главы Белого дома вписывается в стилистику риторики крупного бизнесмена, который привык вести жесткие переговоры то накатывая на собеседника, то отступая. Что касается его слов о «разочаровании» в России, то хочу сказать: наша страна не барышня, чтобы ей очаровываться, а мощная мировая держава, и общаться с ней нужно соответственно», – акцентировал политик.

Джабаров допустил, что Трамп действительно может объявить об усилении санкций против России, например, в части экспорта нефти, но Москва с партнерами найдет способ обойти эти ограничения. «Множество стран нуждается в российских углеводородах, и они не собираются нести убытки из-за американской политики», – предупредил сенатор.

Резкие заявления и разговоры о санкциях – это трюк, который Трамп хочет использовать для переговоров с Россией,

соглашается Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Глава Белого дома хочет иметь в рукаве козырь, который, по его мнению, можно будет использовать в диалоге с Москвой», – отметил аналитик.

По его мнению, санкции могут коснуться не только нефти, но и ядерного топлива. «Но, думаю, угрозы, причем в расширенном варианте, выходящем за пределы энергоносителей, так и останутся нереализованными. Трамп приготовил что-то громкое, что должно выйти на первых полосах газет, а через два дня исчезнуть», – спрогнозировал собеседник.

«Москва понимает, что большинство возможных санкций Вашингтона не одобрят Пекин и Дели, потому в общении подстраивается под психологию оппонента, в данном случае Трампа. При этом, Россия не сворачивает с прежнего вектора ни по каким важным для себя вопросам», – заметил аналитик, усомнившись в том, что новые шаги Трампа нарушат российско-американский диалог.