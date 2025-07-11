  • Новость часаНовак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Верку Сердючку предложили «отменить» на Украине за русский язык
    Россия объявила о закрытии консульства Польши в Калининграде
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    Рубио призвал страны НАТО передать Украине системы вооружений США
    Рубио разъяснил детали встречи с Лавровым в Куала-Лумпуре
    Цена серебра на Comex впервые преодолела отметку в 38 долларов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 17:35 • Политика

    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

    Эксперты объяснили, чего ждать от «важного заявления» Трампа о России

    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа?

    Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу NBC News, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», – сказал глава Белого дома.

    Также он заявил, что окончательное решение о введении новых антироссийских ограничений будет оставаться за ним, и что Конгресс собирается принять «очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях». Напомним, документ подразумевает введение вторичных рестрикций против торговых партнеров Москвы, включая 500%-ные пошлины на импорт.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали неизвестны. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

    Заявление Трампа прозвучало после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Глава Госдепа сказал, что российская сторона озвучила новые предложения по Украине, и что дипломаты обсудили «дорожную карту» урегулирования конфликта.

    «Мы обменялись идеями и комментариями. Возможно, среди них есть то, на чем можно было бы строить дальнейшие действия», – сказал глава Госдепа. Говоря о санкциях, Рубио пояснил, что Трамп рассматривает их как «реальный вариант», но хочет гибкости во времени и способах их применения.

    «В администрации Трампа идет серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Этот дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – рассуждает спикер.

    При этом аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем, полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    «Трамп ошибается, пытаясь говорить с Россией так же, как с другими странами. Ни с нашими лидерами, ни с государством в целом таким тоном общаться не положено. Думаю, Владимир Путин просто не ответит на его заявления и тем более ультиматумы», – подчеркнул Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор отметил: Россия выполняет свои задачи в том числе в зоне СВО, а общество консолидировано и всецело поддерживает решения военно-политического руководства страны. «На этом фоне становится очевидным, что какие-либо резкие высказывания Трампа для нас несущественны», – указал парламентарий.

    «Однако заявление главы Белого дома вписывается в стилистику риторики крупного бизнесмена, который привык вести жесткие переговоры то накатывая на собеседника, то отступая. Что касается его слов о «разочаровании» в России, то хочу сказать: наша страна не барышня, чтобы ей очаровываться, а мощная мировая держава, и общаться с ней нужно соответственно», – акцентировал политик.

    Джабаров допустил, что Трамп действительно может объявить об усилении санкций против России, например, в части экспорта нефти, но Москва с партнерами найдет способ обойти эти ограничения. «Множество стран нуждается в российских углеводородах, и они не собираются нести убытки из-за американской политики», – предупредил сенатор.

    Резкие заявления и разговоры о санкциях – это трюк, который Трамп хочет использовать для переговоров с Россией,

    соглашается Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Глава Белого дома хочет иметь в рукаве козырь, который, по его мнению, можно будет использовать в диалоге с Москвой», – отметил аналитик.

    По его мнению, санкции могут коснуться не только нефти, но и ядерного топлива. «Но, думаю, угрозы, причем в расширенном варианте, выходящем за пределы энергоносителей, так и останутся нереализованными. Трамп приготовил что-то громкое, что должно выйти на первых полосах газет, а через два дня исчезнуть», – спрогнозировал собеседник.

    «Москва понимает, что большинство возможных санкций Вашингтона не одобрят Пекин и Дели, потому в общении подстраивается под психологию оппонента, в данном случае Трампа. При этом, Россия не сворачивает с прежнего вектора ни по каким важным для себя вопросам», – заметил аналитик, усомнившись в том, что новые шаги Трампа нарушат российско-американский диалог.

    Главное
    В Германии мужчина получил пять лет за контрабанду люксовых авто в Россию
    Грузия обвинила ЕС в выделении 900 тыс. евро экстремистской организации
    Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    Дуда потребовал от Украины открытого признания Волынской резни
    Бабкина рассказала об отношении к Пугачевой и Кадышевой

    Российское золото получит свободу от Лондона

    Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже. Почему исторически Лондон стал законодателем цен на золото и сможет ли Россия перетянуть одеяло на себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

    Президент Польши закрыл главный канал поставок западного оружия на Украину, а в МИД Эстонии пообещали заблокировать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Выглядит так, будто руководство этих стран перевернуло собственную политику с ног на голову и окончательно сошло с ума. И то, и другое отчасти правда. Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации