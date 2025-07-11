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    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

    10 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Reuters: Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным, сообщает Reuters.

    Встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. По словам Рубио, разговор с Лавровым был «честным и важным» и включал обмен идеями, которые он намерен передать в Вашингтон. Основное внимание стороны уделили вопросу урегулирования украинского конфликта, хотя обсуждались и другие темы.

    Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован и расстроен отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания этого конфликта».

    Он добавил: «Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения». Вашингтон планирует сохранять активное участие в дальнейших переговорах по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу.

    Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства

    В Госдепе США объявили о старте реформы и возможных сокращениях

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, историческая реорганизация начнется после почти единогласного решения Верховного суда США. Главная задача изменений – сделать работу ведомства максимально соответствующей внешнеполитическим приоритетам страны.

    Госсекретарь Марко Рубио еще 22 апреля объявил о предстоящих изменениях. Теперь, по словам Брюс, план начинает реализовываться с учетом итогов обсуждений в Конгрессе и предложений сотрудников. Ведомство, по ее словам, вернется к истокам – демократии, ориентированной на результат.

    Портал Semafor ранее сообщил, что реорганизация может сопровождаться массовыми сокращениями, которые начнутся уже с пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, но из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудников просят работать сверхурочно, что вызывает недовольство и падение морального духа.

    Госдепартамент США рассматривает вариант сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.

    Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его численность уменьшилась примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону.

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    10 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    Лавров и Рубио договорились восстановить экономическое сотрудничество

    Лавров и Рубио в Куала-Лумпуре подтвердили настрой на экономическое сближение стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских связей в экономике.

    Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку позиций по вопросам двусторонней повестки и обсудили ситуацию в мире. Особое внимание уделили темам урегулирования вокруг Украины, обстановке в Иране и Сирии, а также ряду других международных проблем.

    Стороны подтвердили нацеленность на поиск мирных решений конфликтных ситуаций и восстановление экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и США. В ходе встречи отмечено, что наращивание сотрудничества может включать восстановление прямого авиасообщения и развитие контактов между обществами двух стран.

    Также подчеркивалась необходимость дальнейшей работы по нормализации функционирования дипломатических миссий. Внешнеполитические ведомства РФ и США договорились продолжать конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио прошли и продолжались около часа. Марко Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    10 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    @ Татьяна Кукушкина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

    Встреча стартовала в 13.14 по московскому времени, передает ТАСС. После завершения переговоров первым из зала вышел глава российской дипломатии.

    Сам диалог состоялся на полях мероприятий, организованных в рамках деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Напомним, Лавров в четверг прибыл в Малайзию, чтобы принять участие в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО, что позволит обойти прямые ограничения, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

    Продажи американского оружия на Украину могут касаться не только оборонительных, но и наступательных систем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Источники утверждают, что рассматривается схема, при которой США продают оружие своим союзникам по НАТО с условием дальнейшей передачи этих вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    10 июля 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио якобы подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях.

    Дипломат отметила необычное сходство журналиста, задавшего вопрос, с известным актером, передает «Газета.Ru».

    «Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции – со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», – сыронизировала она.

    Напомним, в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продлились около часа. В ходе встречи стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным.

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    10 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рубио заявил о необходимости дорожной карты завершения конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Марко Рубио заявил о намерении Соединенных Штатов увидеть дорожную карту по завершению конфликта на Украине. По словам Рубио, подобный документ необходим для определения реальных путей урегулирования ситуации, сообщает ТАСС.

    Госсекретарь США отметил: «Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта».

    Рубио также сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждался новый подход к урегулированию на Украине. По итогам встречи он пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа об этих инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине

    Рубио: США намерены убедить союзников по НАТО передать Patriot Украине

    Рубио заявил о нежелании союзников США по НАТО передавать Patriot Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    «Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится», – заявил Рубио, передает ТАСС.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, США ведут активные переговоры с союзниками о передаче систем. Рубио отметил, что такие комплексы есть, например, у Германии и Испании, а также у ряда других государств.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    11 июля 2025, 09:48 • Новости дня
    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    Пентагон решил догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов, чтобы опередить Россию и Китай в этой области.

    По информации Fox News, Хегсет снял ряд бюрократических ограничений и отменил правила, которые, по его мнению, сдерживали инновации. «Летальность [дронов] больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили», – говорится в одной из служебных записок министра, передает ТАСС.

    Теперь офицерам в звании полковника и капитана разрешено самостоятельно закупать, тестировать и применять беспилотники, включая аппараты, изготовленные с помощью 3D-печати. Подразделения смогут оперативно запускать дроны в работу без длительных согласований и проверок.

    Пентагон признает, что у противников США есть преимущество в области малых БПЛА, но Хегсет рассчитывает догнать и обогнать Россию и Китай к концу 2027 года. Fox News отмечает, что конфликт на Украине показал всему миру значительное влияние дронов на тактику и стратегию современных боевых действий.

    Особое внимание в новых правилах уделяется тому, что мини-дроны будут рассматриваться как расходный материал – их производство, внедрение и при необходимости потеря не будут считаться критичными для общей обороноспособности США.

    В июне представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации.

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    10 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Рубио: Решение о новых антироссийских санкциях примет Трамп

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательное решение о введении новых антироссийских санкций примет президент США Дональд Трамп, который наделен правом выбирать момент и формат ограничительных мер, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Он отметил, что у Трампа есть полномочия для этого шага, особенно если Сенат и Палата представителей примут соответствующий законопроект, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Как указывал президент, это один из вариантов, который ему доступен в том числе в рамках существующих полномочий, но в первую очередь, если Сенат и Палата представителей смогут принять соответствующий законопроект». Он добавил, что работа с Конгрессом по содержанию законопроекта уже ведется.

    По словам Рубио, президенту необходима гибкость, чтобы самостоятельно выбирать оптимальный момент и способы введения санкций, что позволит ему использовать этот инструмент в ходе переговоров. Окончательное решение о сроках и условиях остается за Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран.

    Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    10 июля 2025, 14:01 • Новости дня
    Рябков заявил об обыденности санкционных угроз со стороны Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва не может игнорировать попытки Вашингтона усилить санкционное давление, однако угрозы новых рестрикций стали для России привычным явлением, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, «есть в Вашингтоне, я бы назвал так, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям», передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что за последние годы в России были созданы эффективные инструменты и схемы, позволяющие восполнять потребности за счет импортозамещения. Он отметил, что именно благодаря санкциям наблюдается рост в ряде российских отраслей. Дипломат заверил, что МИД продолжит работу по созданию оптимальных условий для внутреннего развития страны.

    Замглавы МИД также сообщил, что действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа противоречивы, что затрудняет межгосударственное взаимодействие. По его словам, эти противоречия не способствуют упрощению диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Кроме того, Рябков рассказал, что отклик американской стороны на предложение России восстановить прямые авиаперелеты остается крайне низким. «Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», – пояснил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    10 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ узнал о расследовании против себя из СМИ

    Экс-глава ЦРУ Бреннан узнал о расследовании против себя из СМИ

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан сообщил, что о расследовании против него и экс-главы ФБР Джеймса Коми ему стало известно исключительно из прессы.

    Бывший глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан узнал о начатом против него расследовании из сообщений в прессе, передает ТАСС.

    Он сообщил в интервью телеканалу MSNBC, что никакой официальной информации от правоохранительных органов США не получал: «Я ничего не знаю об этом, как сообщается, расследовании или передаче дела в Министерство юстиции, за исключением того, что я прочитал в публикациях в прессе и утечках в СМИ».

    8 июля телеканал Fox News со ссылкой на источники в Министерстве юстиции сообщил, что Федеральное бюро расследований начало разбирательство против Бреннана и экс-главы ФБР Джеймса Коми. Речь идет о возможных нарушениях при изучении связей Дональда Трампа с Россией и предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года. По словам Бреннана, с ним никто не связывался для дачи показаний, что, по его мнению, свидетельствует о нарушениях правовых норм.

    Бреннан подчеркнул, что обвинения появились спустя 8,5 лет после предполагаемых событий, а выводы подготовленного им доклада о вмешательстве России были подтверждены «многочисленными оценками». Однако 2 июля New York Post опубликовала отчет ЦРУ, где указывалось на значительные процедурные нарушения при подготовке этого документа и возможную политическую мотивацию.

    В частности, в доклад с подачи Бреннана было включено так называемое «досье Стила», содержавшее позже опровергнутые утверждения о сговоре между Россией и Трампом. Бреннан проигнорировал мнение ряда сотрудников разведки и добился включения досье, а на закрытых заседаниях с конгрессменами, как отмечается в отчете, утверждал обратное.

    Дональд Трамп назвал Бреннана «бесчестным» и «нечистым на руку». Бывший директор ЦРУ назвал выступление Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным государственной изменой.

    Трамп-младший призвал ЦРУ разоблачить ложь о вмешательстве России в выборы в США.

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    10 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    МИД: Вашингтон не направил запрос на агреман новому послу США в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США еще не направили официальный запрос на агреман новому послу в Москве, вопрос остается открытым, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам дипломата, относительно кандидатуры американского посла «по-прежнему нет ясности», передает ТАСС.

    Рябков также отметил, что Москва продолжит настаивать на возврате российской дипсобственности в США. Он подчеркнул, что «здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны». «Будем дожимать», – сказал дипломат.

    В июне Трейси завершила свою работу в России. Она простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    10 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Рябков заявил о незначительном влиянии новых пошлин США на Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Введение США гипотетических пошлин в 500% против торговых партнеров России, по мнению МИД, не станет решающим фактором на фоне уже действующих 30 тыс. ограничений.

    Гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину, передает ТАСС. Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что с учетом введения более 30 тысяч ограничительных мер в отношении России, появление новых ограничений не изменит стратегическую ситуацию.

    «Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента в виде того, о чем вы сказали, конечно, потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет», – заявил Рябков журналистам. Он также отметил, что МИД продолжит внимательно следить за развитием ситуации и давать соответствующую оценку предлагаемым мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность на 180 дней отменять действие 500%-ных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран.

    Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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