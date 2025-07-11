Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

Reuters: Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. По словам Рубио, разговор с Лавровым был «честным и важным» и включал обмен идеями, которые он намерен передать в Вашингтон. Основное внимание стороны уделили вопросу урегулирования украинского конфликта, хотя обсуждались и другие темы.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован и расстроен отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания этого конфликта».

Он добавил: «Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения». Вашингтон планирует сохранять активное участие в дальнейших переговорах по урегулированию ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу.

Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.