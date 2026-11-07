В Днепропетровске остались без света более 60 тыс. потребителей

Tекст: Вера Басилая

Ганжа сообщил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью, передает РИА «Новости».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военкоры сообщили об исчезновении электричества по всему Житомиру после взрыва.

В Житомирской и Сумской областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии.

В пяти областях Украины зафиксированы повреждения электрических подстанций, в Киеве наблюдаются перебои со светом, водой и теплом.