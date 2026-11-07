Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Днепропетровске остались без света более 60 тыс. потребителей
В Днепропетровске на юго-востоке Украины более 60 тыс. потребителей остались без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Ганжа сообщил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военкоры сообщили об исчезновении электричества по всему Житомиру после взрыва.
В Житомирской и Сумской областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии.
В пяти областях Украины зафиксированы повреждения электрических подстанций, в Киеве наблюдаются перебои со светом, водой и теплом.