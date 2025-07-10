Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

Почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев На авторынке России произошло уникальное событие – впервые за десятилетие цены на новые легковые авто снизились. Эксперты посчитали, из чего складывается цена нового автомобиля, ввезенного из Китая, и что заложено в цену отечественной Lada. Оказалось, что ценообразование у них существенно отличается. Российский автомобиль выигрывает в цене за счет некоторых факторов. При этом демпинг на рынке все равно устраивают китайцы, чтобы выжить в кризисных условиях. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа. Подробности Перейти в раздел

Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности Перейти в раздел

За связь с разведкой Израиля целый народ подвергся изгнанию Миллионы этнических афганцев уже в ближайшие дни должны покинуть Иран. Процесс их насильственной депортации уже вызвал в соседнем Афганистане гуманитарный кризис. Чем провинилась перед иранским государством община афганцев – и почему эту проблему таким способом окончательно не решить? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел