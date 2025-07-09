США ищут «белую каску» для новых санкций против России

Tекст: Анастасия Куликова

ЦРУ представит президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом глава агентства Джон Рэтклифф сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме. Заявление последовало после вопроса присутствовавшей на встрече журналистки.

Она упомянула, что Киев обратился в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях, и поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавив, что не может раскрыть на заседании разведывательные данные. На заявление главы ЦРУ Трамп подтвердил, что не допустит нарушения международного права.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно «данным нидерландских разведслужб» якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Москва отвергла обвинения, передает РИА «Новости».

«Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на Украине, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий. Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов якобы для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области, отмечает ТАСС.

При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные «рядом с окопами». Согласно выводам аналитиков, все представленные образцы якобы содержали следы CS («Си-Эс») – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях.

Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение. Технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

Напомним, украинская сторона использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В конце 2024 года МИД России сообщил, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения Украиной химических средств.

Так, противник применял химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске. Зафиксированы факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Причем ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

В экспертном сообществе на фоне заявления главы ЦРУ ожидают появления сфабрикованных обвинений против Москвы. «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

Он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

Более того, украинская сторона зачастую не скрывает своих преступлений,

добавил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». «Так, в 2023 году нынешний командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») показывал на видео хранящиеся в холодильниках емкости, по всей видимости, с синильной кислотой или другими производными цианидов. Это раздражающие вещества группы ипритов, люизитов, которые противник неоднократно применял», – уточнил он.

Собеседник также указал на многочисленные показания пострадавших в результате сброса химоружия с БПЛА ВСУ. Одним из них оказался помощник главы ДНР Ян Гагин. Кроме того, аналитик обратил внимание на расплывчатость формулировок ЦРУ о применении химоружия.

«У агентства, скорее всего, нет доказательств, которые принял бы даже ангажированный международный суд. Поэтому Рэтклифф старается взять паузу, чтобы заявления Трампа не перешли в юридическую плоскость, где США не ждет ничего, кроме позора и потери авторитета», – уточнил Анпилогов.

По мнению Никулина, уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил он.

«А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия»,

– добавил специалист. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

Анпилогов вторит Никулину: «Запад очень двояко подходит к вопросу обращения с химоружием, большие запасы которого остались как раз в странах в НАТО и не были утилизированы по договоренностям в рамках ОЗХО. Например, у Бельгии и Франции до сих пор есть запасы, которые они держат в неактивном состоянии, мотивируя это дороговизной утилизации».

Спикер допустил, что Трамп может воспользоваться информацией ЦРУ, чтобы ввести санкции против Москвы. «Весь мир помнит, что США для вторжения в Ирак было достаточно всего пробирки, демонстрируемой госсекретарем Колином Пауэллом в ООН. Американская дипломатия может использовать любые фальсификации, домыслы и манипуляции», – заметил он.

То же самое касается и операции «Белые каски», отработанной в Сирии в апреле 2017 года.

Речь идет о провокации с химоружием в городе Хан-Шейхун, когда прозападные «активисты» из организации «Белые каски» снимали пропагандистские ролики о якобы применении химоружия с целью обвинения правительства Башара Асада в преступлениях против человечности.

«Поэтому России нужно спокойно реагировать, разоблачая ложные обвинения на всех международных площадках – ООН, БРИКС, ШОС. Наша цель: убедить в своей правоте те страны, которые являются нашими союзниками или придерживаются дружественного, взвешенного нейтралитета. Москва должна перетягивать их на свою сторону, создавая коалицию государств, стоящих за правду», – подчеркнул Анпилогов.

Никулин в свою очередь вспомнил цитату, приписываемую Отто фон Бисмарку: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». «Дональд Трамп сейчас разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Если глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения ограничений, то это будет крайне неблагоразумно с его стороны», – заключил эксперт.