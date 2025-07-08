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    8 июля 2025, 17:45 • В мире

    Возобновление военной помощи США может расстроить Украину

    Возобновление военной помощи США может расстроить Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    «По ним очень сильно бьют» – так Дональд Трамп обосновал решение направить ВСУ «некоторое количество оборонительного оружия». По информации СМИ, поставка может включать всего десять ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Однако в экспертном сообществе сомневаются в том, что даже эти поставки дойдут до Киева, так как у ВСУ в Вашингтоне есть серьезный конкурент – израильские лоббисты в США.

    США намерены поставлять Украине больше оружия, заявил Дональд Трамп. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова заявив о недовольстве тем, что конфликт не удается урегулировать. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия ВСУ по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме. За этим последуют встречи в Киеве на этой и следующей неделе.

    Как сообщает Axios, глава Белого дома пообещал ВСУ «отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Также источники отмечают, что Трамп во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил ему продать Украине одну из своих батарей Patriot.

    У самих Штатов, как сообщает The Guardian, осталась только четверть ракет к ЗРК, необходимых для военных планов Пентагона, ввиду израсходования боеприпасов на Ближнем Востоке. Напомним, Politico и NBC News 1 июля сообщили о приостановке поставок некоторых видов оружия Украине. Позже эту информацию подтверждали в Пентагоне и Белом доме.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих действиях и высказываниях по украинскому вопросу. Он процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если бы Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – указал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешним американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает Джабаров.

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он отметил, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяет тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов», – добавил собеседник.

    В этом контексте новое заявление Трампа – приведение политики США к обычной для них логике, добавляет политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Для американцев война и была и остается средством достижения целей», – пояснил аналитик. По его словам, Киев нужен Штатам и лично американскому лидеру по ряду причин.

    «Боевые действия на Украине рассматриваются Вашингтоном как инструмент, с помощью которого, по мнению американцев, можно наносить урон сразу и России, и Европе, которая, «задыхаясь» в условиях экономической стагнации, продолжает выделять деньги на оружие для ВСУ.

    А американский ВПК при этом возрождается и обогащается»,

    – указал собеседник, напомнив, что ЕС обещал закупать вооружение для Украины у США. «Кроме того, глава Белого дома получает политические дивиденды, используя риторику об урегулировании конфликта сначала за 24 часа, а потом без привязки к датам», – добавил эксперт. По мнению Скачко, изменение позиции американских властей может быть связано с недавним саммитом БРИКС.

    Собеседник напомнил, что ранее Трамп пригрозил пошлинами странам, сотрудничающим с объединением: «Неслучайно, что после этого глава Белого дома пообещал отправить Украине больше оружия. Причем под «оборонительным» вооружением, передачу которого анонсировали в Пентагоне, может скрываться все что угодно, в том числе и наступательное оружие».

    Несколько иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ «оборонительное» вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил он.

    «Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами.

    Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил политолог.

    Если поставки Украине все же будут согласованы внутри американской администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает Дудаков. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, эксперты не исключают, что Трамп до конца недели может изменить свою позицию по поставкам оружия для ВСУ. «Ему иногда хватает меньше дня, чтобы поменять свое мнение. Подтолкнуть Трампа к идее отменить поставки могут, я думаю, успехи ВС России в зоне боевых действий. Или, скажем, что-то, что может так или иначе ударить по США и нанести их интересам урон. Как правило, в таких ситуациях Штаты «дают заднюю», чтобы перегруппироваться и минимизировать свои потери», – заключил Скачко.

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