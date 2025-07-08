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Пентагон объявил о скорой отправке оборонительных вооружений Украине
Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».
«По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.
Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.
Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.