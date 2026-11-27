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На Бали предложили ввести квоты на посещение острова туристами
Власти Бали предложили ввести квоты для ограничения числа туристов
Власти индонезийского острова Бали рассматривают возможность введения квот на число туристов в зависимости от инфраструктурных возможностей региона, сообщил глава управления туризма острова И Ваян Сумараджая.
Вопрос ограничения турпотока обсуждается в рамках подготовки регионального нормативного акта об управлении туристическим бизнесом. В дискуссии приняли участие представители правительства провинции и регионального парламента, передает РИА «Новости».
«Среди изучаемых вопросов – регулирование квот на посещение туристами и средств на счетах», – цитирует агентство итоги заседания.
И Ваян Сумараджая отметил, что квоты будут зависеть от допустимой нагрузки на остров, и эту оценку планируется корректировать по мере развития местной инфраструктуры. На совещании также обсуждалась идея перехода от массового туризма к модели, ориентированной на качество. Размер возможных квот и сроки их введения пока не определены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ливни затопили туристические районы Бали, погибла девочка.
В середине месяца вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин спрогнозировал увеличение российского туристического потока в Индонезию на 20% в случае отмены виз.
В апреле губернатор Бали И Ваян Костер заявил о надежде на расширение сотрудничества с Россией. В прошлом году правительство Бали ввело новые правила для иностранных туристов.