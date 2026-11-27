Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Силы ПВО уничтожили 11 летевших к Москве беспилотников
Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву дронов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены 11 БПЛА, летевших на Москву», – написал он.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.
Силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. При этом в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских беспилотников.