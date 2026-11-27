Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Психологи Красного Креста помогли пострадавшим от атаки дронов в Петербурге
Красный Крест помог пострадавшим от атаки дронов в Петербурге
Сотрудники и психологи Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) оказали помощь жителям дома в Приморском районе, пострадавшим от атаки беспилотников.
В Приморском районе Петербурга после атаки БПЛА были эвакуированы жители одного из домов ЖК «Шуваловский», несколько квартир на улице Лидии Зверевой получили повреждения.
«Наши психологи и сотрудники сразу выехали на место и включились в работу в пункте временного размещения – там, где людям сейчас нужнее всего поддержка», – сказано в Max-канале РКК.
Там уточнили, что психологическую поддержку пострадавшим оказывают с особым вниманием к детям и их родителям.
В настоящее время региональное отделение Красного Креста совместно с администрацией Приморского района собирает информацию о потребностях эвакуированных жителей для оказания адресной помощи. Для пострадавших открыта горячая линия первой психологической помощи: 8 (800) 250-18-67, звонок бесплатный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Петербурга Беглов сообщил о госпитализации женщины после массированного налета дронов на город. До этого губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил об уничтожении 30 дронов над регионом.
В октябре специалисты РКК также помогали в пунктах временного размещения Петербурга и Ленинградской области после масштабной атаки дронов.