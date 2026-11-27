Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2027–2029 годы
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период
Члены верхней палаты парламента на пленарном заседании одобрили закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Российские сенаторы одобрили закон «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», передает ТАСС.
Согласно документу, в 2027 году расходы бюджета составят 48,7 трлн рублей, а доходы достигнут 43,3 трлн рублей.
В 2028 и 2029 годах доходы запланированы на уровне 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно, при этом расходы возрастут до 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета на эти три года запланирован в размере 5,4 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн рублей.
Нефтегазовые доходы в 2027 году ожидаются в объеме 7 трлн рублей, в 2028 году – 7,633 трлн рублей, а в 2029 году – 7,726 трлн рублей. Ненефтегазовые поступления составят 36,293 трлн рублей, 38,201 трлн рублей и 40,894 трлн рублей соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
В середине месяца правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета.
В прошлом месяце парламентарии одобрили внесенный правительством проект бюджета в первом чтении.