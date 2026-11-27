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Военный эксперт назвал главную проблему ВСУ предстоящей зимой
Эксперт Колесник: Положение ВСУ зимой ухудшится из-за нехватки боеприпасов
Предстоящей зимой положение Вооруженных сил Украины сильно ухудшится из-за перебоев с поставками боеприпасов, вызванных перерезанием логистических цепочек, заявил военный эксперт Андрей Колесник.
Основные трудности украинской армии будут связаны с нехваткой боеприпасов, пишет Lenta.ru. По словам Колесника, в последнее время российские войска активно перерезают пути снабжения и уничтожают военные склады ВСУ.
Кроме того, зимние дороги и распутица усложнят доставку грузов на линию фронта.
«По сравнению с прошлой зимой в положении ВСУ есть большая разница. Поставки вооружения приходят в минимальном количестве, американцы с ними не работают даже по подписанным контрактам. И находятся они в более уязвимом положении, потому что мы давим ВСУ на всей линии фронта. Ну и топливные склады уничтожаются – технику нечем заправлять. Логистические цепочки порваны в районе Одессы и Черноморских портов. Поэтому гораздо хуже положение, чем в прошлом году», – заявил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные отрезали подразделения ВСУ от наземного снабжения на Харьковском направлении.
В среду Минобороны сообщило об ударах по объектам логистики и сухогрузу украинской армии.
В начале месяца Колесник предрек массированные удары российских войск по украинскому ВПК.