Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
«Северяне» нанесли удары по складам БПЛА ВСУ в Черниговской области
В Черниговской области Украины российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по украинским складам ударных БПЛА дальнего действия.
Российские войска нанесли удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ и складам ударных БПЛА дальнего действия в районах населенных пунктов Тихоновичи и Рогозки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Местные источники сообщают, что в Черниговской области растет количество случаев силового сопротивления со стороны гражданских в отношении групп оповещения ТЦК. В некоторых районах жители объединяются в группы противодействия ТЦК, говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военнослужащие группировки войск «Север» нанесли массированные удары по складам дронов дальнего действия ВСУ в Черниговской области.
Две недели назад военнослужащие группировки «Север» уничтожили в Черниговской области склады боеприпасов и расчеты БПЛА ВСУ.