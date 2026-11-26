Tекст: Антон Антонов

Российские войска нанесли удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ и складам ударных БПЛА дальнего действия в районах населенных пунктов Тихоновичи и Рогозки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Местные источники сообщают, что в Черниговской области растет количество случаев силового сопротивления со стороны гражданских в отношении групп оповещения ТЦК. В некоторых районах жители объединяются в группы противодействия ТЦК, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военнослужащие группировки войск «Север» нанесли массированные удары по складам дронов дальнего действия ВСУ в Черниговской области.

Две недели назад военнослужащие группировки «Север» уничтожили в Черниговской области склады боеприпасов и расчеты БПЛА ВСУ.

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