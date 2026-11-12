ВС России разнесли ударами «Гераней» склады ВСУ под Черниговом

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по складам боеприпасов и позициям расчетов БпЛА ВСУ в районе населенных пунктов Чернигов, Дягов и Боровка», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».

По их словам, в Сумской области расчеты FPV-дронов уничтожали малые группы ВСУ севернее Сум. Удары нанесены по скоплениям сил в районах населенных пунктов Сумы, Конотоп и других. Штурм-группы «Северян» продвинулись в направлении Коренека, тяжелые бои идут в районе Хотени.

На Харьковском направлении подразделения «Севера» продолжают продвижение вглубь области. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. На Липцовском направлении ведутся тяжелые бои южнее Алисовки, зафиксировано продвижение к Цуповке, а также в районах Бугаевки, Шевченково Первого и Приколотного.

Потери ВСУ за сутки составили более 150 человек, из которых более 100 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО.

В подразделениях Нацгвардии в Сумской области процветает незаконная продажа боеприпасов представителям криминальных структур.

Во вторник расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили технику и личный состав ВСУ в Харьковской и Сумской областях.