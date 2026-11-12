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Бойцы «Севера» разнесли ударами «Гераней» склады ВСУ под Черниговом
ВС России разнесли ударами «Гераней» склады ВСУ под Черниговом
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись вглубь обороны противника и уничтожили в Черниговской области склады боеприпасов и расчеты БПЛА ВСУ.
«В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по складам боеприпасов и позициям расчетов БпЛА ВСУ в районе населенных пунктов Чернигов, Дягов и Боровка», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».
По их словам, в Сумской области расчеты FPV-дронов уничтожали малые группы ВСУ севернее Сум. Удары нанесены по скоплениям сил в районах населенных пунктов Сумы, Конотоп и других. Штурм-группы «Северян» продвинулись в направлении Коренека, тяжелые бои идут в районе Хотени.
На Харьковском направлении подразделения «Севера» продолжают продвижение вглубь области. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. На Липцовском направлении ведутся тяжелые бои южнее Алисовки, зафиксировано продвижение к Цуповке, а также в районах Бугаевки, Шевченково Первого и Приколотного.
Потери ВСУ за сутки составили более 150 человек, из которых более 100 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях.
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