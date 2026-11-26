Минпросвещения подготовит предложения по увеличению числа кадетов в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России поручило разработать предложения по увеличению численности учащихся в кадетских образовательных организациях и школах с кадетскими программами, передает ТАСС.

Соответствующие предложения должны быть представлены в Минпросвещения к 31 марта 2027 года и в дальнейшем обновляться ежегодно.

В документе подчеркивается необходимость повышения доступности кадетского образования для детей, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из районов проведения спецоперации и контртеррористических операций.

Ведомствам также поручено организовать регулярный мониторинг состояния кадетского образования в стране, проверки будут проводиться дважды в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство просвещения расширило список льготников при приеме в российские школы.

Также глава ведомства Сергей Кравцов заявил о планах обновить федеральную программу воспитания в детсадах.

Кроме того, Кравцов сообщил о намерении построить еще 100 новых школ и 150 детских садов до конца 2030 года.