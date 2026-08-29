Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Кравцов: До конца 2030 года в России построят 100 новых школ и 150 детсадов
Минпросвещения России до конца 2030 года построит еще 100 новых школ и 150 детских садов, а также приведет в нормативное состояние все школы России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Накануне Дня знаний президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет, где провел встречу с преподавателями.
В ходе мероприятия министр просвещения Сергей Кравцов поделился планами развития инфраструктуры. «До конца 2030 года мы построим еще 100 новых школ, там, где необходимо, там, где мы видим дефициты, и 150 новых детских садиков», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что к указанному сроку планируется максимально привести в нормативное состояние все российские школы. Кроме того, сейчас в стране активно реализуется масштабная программа капитального ремонта действующих детских садов и колледжей.
Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возведении более 1,7 тыс. новых школ с 2019 года.