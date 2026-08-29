Кравцов: До конца 2030 года в России построят 100 новых школ и 150 детсадов

Tекст: Вера Басилая

Накануне Дня знаний президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет, где провел встречу с преподавателями.

В ходе мероприятия министр просвещения Сергей Кравцов поделился планами развития инфраструктуры. «До конца 2030 года мы построим еще 100 новых школ, там, где необходимо, там, где мы видим дефициты, и 150 новых детских садиков», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что к указанному сроку планируется максимально привести в нормативное состояние все российские школы. Кроме того, сейчас в стране активно реализуется масштабная программа капитального ремонта действующих детских садов и колледжей.

Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возведении более 1,7 тыс. новых школ с 2019 года.