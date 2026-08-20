Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников

Минпросвещения: Учебный год для первоклассников будет короче

Tекст: Катерина Туманова

«Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований... предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей», – приводит выдержку из документа ведомства РИА «Новости».

Дополнительный период отдыха для младших школьников запланирован с 15 по 21 февраля 2027 года. Эта мера призвана помочь детям легче адаптироваться к школьной нагрузке.

Учебный год для всех учащихся начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.



