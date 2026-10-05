Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Школа в Петропавловске-Камчатском эвакуирована из-за сообщения о минировании
Городское управление образования Петропавловска-Камчатского сообщило об эвакуации учащихся и сотрудников школы №1 после поступившего сообщения о минировании здания.
Учащихся и сотрудников школы №1 в Петропавловске-Камчатском вывели из здания после поступившего сообщения о его минировании, передает ТАСС.
«На месте работают оперативные службы. Проводится проверка здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств», – говорится в сообщении управления образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным.
В 2025 году СМИ сообщили об эвакуации школ Истры в Подмосковье из-за ложных угроз минирования.