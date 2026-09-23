Чуйченко сообщил об исчезновении угрозы вымирания амурских тигров в России

Чуйченко: Амурский тигр перестал быть вымирающим видом

Tекст: Валерия Городецкая

Популяция этих редких хищников в России достигла стабильного уровня, угрозы для них остались в прошлом, рассказал Чуйченко, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что совместными усилиями удалось достичь значительных результатов в сохранении вида.

«Мне кажется, что всем это удалось. Мы можем говорить о том, что амурский тигр не является вымирающим видом животных, и угрозы, которые ранее существовали, миновали. Задача стоит в том, чтобы это сегодняшнее состояние поддерживать, и мониторить ареал обитания амурского тигра», – отметил министр.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу. В настоящее время на территории России обитают около 750 особей, включая детенышей. Их ареал охватывает Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую и Еврейскую автономную области.

Ранее эксперты сообщили о стабильности популяции амурского тигра в дикой природе России.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил об успешном восстановлении численности этих редких хищников.

Президент России Владимир Путин отметил важную роль ученых в защите данного вида на Дальнем Востоке.