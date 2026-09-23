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Чуйченко сообщил об исчезновении угрозы вымирания амурских тигров в России
Чуйченко: Амурский тигр перестал быть вымирающим видом
Популяция амурских тигров в России достигла порядка 750 особей, что позволило исключить их из числа вымирающих видов, сообщил министр юстиции и председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
Популяция этих редких хищников в России достигла стабильного уровня, угрозы для них остались в прошлом, рассказал Чуйченко, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что совместными усилиями удалось достичь значительных результатов в сохранении вида.
«Мне кажется, что всем это удалось. Мы можем говорить о том, что амурский тигр не является вымирающим видом животных, и угрозы, которые ранее существовали, миновали. Задача стоит в том, чтобы это сегодняшнее состояние поддерживать, и мониторить ареал обитания амурского тигра», – отметил министр.
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу. В настоящее время на территории России обитают около 750 особей, включая детенышей. Их ареал охватывает Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую и Еврейскую автономную области.
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