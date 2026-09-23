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    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей
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    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    16 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 16:40 • Новости дня

    При ударе ВСУ по ферме «Мираторга» в Брянской области пострадали три человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Брянской области три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль агрохолдинга «Мираторг», сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю на территории фермы крупного рогатого скота компании «Мираторг» в Выгоничском районе Брянской области, передает ТАСС. В результате атаки пострадали три человека.

    Врио губернатора региона Егор Ковальчук подтвердил информацию об инциденте. «Враг атакует мирных жителей во время проведения сельхозработ. Три человека получили ранения в результате подрыва автомобиля на территории фермы КРС компании «Мираторг» в Выгоничском районе. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – сообщил он.

    Помимо людей, в результате взрыва пострадали сельскохозяйственные животные. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее в результате атак украинских беспилотников по территории Брянской области погиб один местный житель.

    В июле производственные площадки компании «Мираторг» в Климовском районе пострадали от ударов вражеских дронов.

    В начале лета работник свинокомплекса этого агрохолдинга получил ранения из-за атаки FPV-дрона.

    23 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала, сообщило издание «Инсайдер».

    По данным издания «Инсайдер», после серии взрывов в Киеве разгорелся сильный пожар. Очаг возгорания зафиксирован в районе железнодорожного вокзала, передает ТАСС.

    Очевидцы публикуют кадры, на которых видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся над городом. В настоящее время в Киеве и области, а также в ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ.

    Комментарии (6)
    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

    Комментарии (17)
    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Комментарии (6)
    22 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки короткой рифмованной фразой.

    «Когда Сибига врет? Когда открывает рот», – сказал Мирошник, комментируя распространяемые украинским министром фейки о Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Представитель российского министерства добавил, что постоянный обман является ключевой характеристикой всей внешней политики соседней страны.

    По его мнению, это качество также в полной мере присуще главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Ранее Мирошник обвинил украинские власти в распространении лжи о ситуации в Алешках.

    В феврале дипломат назвал ложью слова Андрея Сибиги о непричастности Киева к покушению на российского генерала Владимира Алексеева.

    Летом представитель ведомства констатировал переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    22 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Киев лишил выплат вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вернувшихся из российского плена украинских солдат массово лишают законных выплат, увольняя их из частей задним числом, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинским военнослужащим, вернувшимся на родину после обмена, отказывают в выплате денежного довольствия и положенных надбавок за период нахождения в плену, передает РИА «Новости».

    Как рассказали представители российских силовых ведомств, в качестве примера можно привести ситуацию со старшим лейтенантом Андреем Борзенко из 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. Офицер оказался в плену в начале спецоперации и вернулся на Украину спустя четыре года.

    «По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», – сообщил источник агентства.

    По украинскому законодательству, в частности постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 года, за военнопленными должно сохраняться денежное довольствие по последнему месту службы. Однако, по информации силовиков, некоторые части ВСУ практикуют увольнение попавших в плен бойцов задним числом, чтобы лишить их семьи положенных выплат.

    Украинские власти оставили без денежного довольствия мать обвиненного в госизмене пленного бойца ВСУ.

    Мать другого украинского военнопленного присвоила полагавшиеся сыну за три года выплаты перед отъездом за границу.

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    23 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе
    ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Удар наносился с помощью БПЛА по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и Киевской области поражены склад хранения материалов для производства дронов, промышленное предприятие ООО «Туканс» в населенном пункте Вишневое, где производились комплектующие для БПЛА.

    В Одессе удар нанесли по трем логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для ВСУ.

    В населенном пункте Мирное Одесской области поражен склад комплектующих для украинских беспилотников.

    На переходе морем поражен сухогруз, который вез в Одессу грузы военного назначения.

    Ранее сообщалось, что украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара ВС России.

    Также в Кременчуге была уничтожена табачная фабрика «JTI Украина», на ней производились боеприпасы и стрелковое оружие для ВСУ.

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    22 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор торговой сети «Ашан» в России

    Новым гендиректором компании «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников

    Назначен новый гендиректор торговой сети «Ашан» в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское подразделение торговой сети «Ашан» сменило руководство, назначив Илью Бердникова новым генеральным директором компании.

    Соответствующая информация появилась на официальном сайте торговой сети, передает РИА «Новости». Ранее пост генерального директора занимала Ася Балабай, которая теперь переведена на должность исполнительного директора.

    «Илья Бердников обладает более чем 10-летним опытом работы в FMCG и ретейле, где занимал руководящие позиции в области стратегического и операционного управления, коммерческого развития и маркетинга», – отмечается в биографической справке топ-менеджера.

    В компании добавили, что ранее Бердников руководил стратегическим развитием одного из главных бизнес-направлений в X5 Group. Кроме того, управленец работал на руководящих постах в таких международных корпорациях, как Mondelez International и Kraft Heinz.

    Напомним, президент России Владимир Путин передал российские активы французской торговой сети «Ашан» во временное управление.

    Временный управляющий компанией Андрей Краюшкин пообещал сохранить единую структуру торговой сети.

    Представители супермаркетов заявили о продолжении полноценной работы в стране.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы

    Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы после встречи с Трампом

    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Киев и Вашингтон хотят завершить конфликт на Украине до наступления зимы. Об этом Зеленский сообщил после встречи с американским лидером в Нью-Йорке.

    Зеленский назвал прошедшую во вторник на полях Генассамблеи ООН встречу с Трампом позитивной и продуктивной, передает Euronews.

    Украинский лидер выразил надежду, что при поддержке США конфликт удастся завершить до начала зимнего периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп послал президента Украины Владимира Зеленского обсуждать использование Starlink с Илоном Маском. Во вторник Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов. В понедельник СМИ сообщили о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    23 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт Шеслер: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский на полях ГА ООН пытается получить деньги, оружие и другую поддержку Запада на фоне подготовки Украины к тяжелейшей зиме. Он мечется от шантажа и угроз в адрес России к попрошайничеству. Но ЕС и США уже не готовы помогать Киеву в прежнем объеме, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский на полях ГА ООН встретился с президентом США и другими лидерами.

    «В Киеве прекрасно понимают, что ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже. Основные плательщики в украинский бюджет терпят огромные убытки. Ретейл, металлургия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес заморозили сколько-нибудь существенную деятельность. А внешнее финансирование не помогает Украине закрыть бюджетные дыры», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, приближающаяся зима грозит Украине еще большими проблемами. «Энергетические пробелы даже деньгами закрыть не получится. Инфраструктура и логистика полуразрушены, около трети локомотивов выведено из строя российскими дронами. Стране нужны генераторы, трансформаторы для ремонта подстанций, мобильные хранилища топлива», – детализировала спикер.

    «Кроме того, поставленное оборудование нужно было бы налаживать, тестировать, запускать в работу, присоединять к энергосетям. А подавляющая часть технических специалистов попросту сбежала из страны из-за всевозможных неурядиц и опасности быть насильно мобилизованным. Сами украинские эксперты называют ближайшие полгода «зимой судного дня», – продолжает аналитик.

    В итоге, пояснила эксперт, Зеленский в ООН мечется от шантажа к жалобам, от попрошайничества – к угрозам в адрес России. «В Сети уже метко определили, что он попал в «колесо генотьбы» – словосочетание, примерно означающее «позорную борьбу». Он проявляет низкую политическую культуру и популизм, лавирует между зрадой (крах или поражение) и перемогой (победа или успех)», – сыронизировала собеседница.

    Спикер также обратила внимание на напряженную встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Политическая ситуация в Европе также складывается не в пользу поддержки Украины. В Германии набирают обороты правые силы, выступающие за ограничение сотрудничества с Киевом. Во Франции растет популярность Марин Ле Пен. Премьер Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов», – продолжила эксперт.

    «Изменения в Европе сопровождаются значительными социальными и экономическими проблемами, ростом стоимости нефти, дефицитом дизеля. Все говорит, что европейским странам нужно способствовать решению украинского кризиса, а не поддерживать милитаристские устремления Киева. Таким образом, думаю, требования Брюсселем реформ от украинского руководства – лишь повод для сущностного изменения отношений с Банковой», – полагает аналитик.

    В похожей повестке прошла и встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, пояснила Шеслер. «Судя по продолжительности встречи, она представляла собой во многом протокольное мероприятие с декларированием своих позиций и общими фразами», – детализировала собеседница.

    «Президенту США нужно усиливать свои электоральные позиции перед выборами в Конгресс. Это невозможно сделать без решения проблем на внутриамериканском топливном рынке. Американский лидер считает, что первопричиной проблем является украинский кризис. Поэтому он требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ и ратует за скорейшее подписание мирного договора», – отметила спикер.

    «Что касается Японии, то она заявлением о поддержке Киева сохраняет агрессивную риторику в адрес России, ничем не рискуя и ни к чему себя не обязывая. Воинственные высказывания без какой-то особой материальной помощи стоят недорого», – резюмировала политолог.

    Напомним, с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. В мероприятиях принимают участие лидеры и представители 193 государств – членов ООН.

    Так, накануне прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой глава Белого дома не дал визави ответить ни на один вопрос журналистов, передает РИА «Новости». В ходе общения с прессой американский лидер высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Также он напомнил о росте цен на дизтопливо.

    По словам Трампа, он обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Открытая часть встречи главы Белого дома с Зеленским продолжалась около десяти минут.

    Затем, после 40-минутной закрытой встречи, Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. «Я готов к трехсторонней встрече», – указал он. «Нам в этом поможет президент Трамп», – добавил Зеленский.

    Также в рамках ГА ООН состоялась встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была «напряженной», сообщает Bloomberg. Европейская делегация заявила, что для продолжения финансовой помощи Киева Брюсселю необходимо видеть украинский прогресс в разработке нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближения к законодательству ЕС.

    Помимо этого, Зеленский встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Токио поддерживает Киев. Эта политика не изменится. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом для помощи Украине и сохранения санкций против России», – заявила глава японского правительства.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в ООН заявил, что «коалиция желающих» не отступит в своей поддержке Украины, но она также «готова обеспечить мир и стабильность» в Европе.

    Поездку Зеленского на ГА ООН можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у США, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для сторонников Трампа Зеленский – токсичный тип. Теперь роль Зеленского в мировой политике – сидеть и помалкивать», – добавил он.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Такаити пообещала Зеленскому поддержку Украины и антироссийских санкций

    Премьер Японии Такаити пообещала Зеленскому дальнейшую помощь Украине

    Такаити пообещала Зеленскому поддержку Украины и антироссийских санкций
    @ POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генеральной Ассамблеи ООН провела первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала продолжить оказание поддержки Киеву.

    В ходе переговоров японский премьер заверила, что политика Токио в отношении Киева останется неизменной. Такаити заявила о намерении Японии и дальше сотрудничать с международным сообществом для оказания помощи украинской стороне и сохранения санкций в отношении России, пишет Bloomberg.

    Япония активно поддерживает Украину с начала спецоперации в 2022 году. Из-за законодательных ограничений на экспорт оружия Токио поставляет исключительно нелетальное снаряжение, включая грузовики и бронежилеты. Кроме того, японская сторона передает электрогенераторы и участвует в планировании восстановления поврежденной украинской инфраструктуры.

    Перед встречей Зеленский не стал публично просить об увеличении помощи, хотя ранее предлагал расширить сотрудничество с Токио в сфере разработки беспилотников и поставок систем противовоздушной обороны. Он выразил благодарность японскому руководству и пригласил бизнес страны поучаствовать в восстановлении государства.

    Переговоры лидеров прошли на фоне обострения отношений между Японией и Россией. Поводом для ухудшения связей стал визит президента России Владимира Путина на Курильские острова. В ответ Москва раскритиковала враждебный курс Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии призвали японского премьера договориться с руководством России. Летом в парламенте Японии предложили отменить антироссийские санкции. В прошлом году глава японского правительства провела первый разговор с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.

    Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

    «Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

    Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

    Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

    В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.

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    23 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова

    Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от санкций против России

    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил накопленную Евросоюзом усталость от ограничительных мер в отношении России.

    Домбровскис дал интервью изданию Euractiv, в котором прокомментировал снятие рестрикций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на последствия продолжающегося кризиса.

    «Понятно, что после почти пяти лет конфликта на Украине накопилась определенная усталость», – сказал Валдис Домбровскис.

    Также чиновник коснулся вопроса изменения принципа единогласия при обсуждении новых ограничений. По его словам, в ближайшее время пересмотреть этот механизм невозможно. Ранее подобных реформ требовали представители Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 22:34 • Новости дня
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлилась 40 минут, на переговорах присутствовали глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Закрытая часть переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке завершилась спустя 40 минут, передает РИА «Новости». Встреча политиков состоялась во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке закончилась. Переговоры продлились 40 минут», – говорится в сообщении украинского портала «Новости. Live».

    На переговорах также присутствовали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    На открытой части переговоров американский лидер лишил главу киевского режима возможности отвечать на вопросы журналистов.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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