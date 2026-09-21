Tекст: Мария Иванова

Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, три бронемашины, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Лозового, Волчьего Яра, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР), Лесной Стенки, Низшего Соленого и Червоного Оскола Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокоивановки, Василевской Пустоши и Червонозаряного ДНР.

Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, бронемашину и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Лидино, Белозерского, Малотарановки, Калинино, Веровки, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 430 военнослужащих, четыре бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Голубково, Заливного, Общего, Воскресенки Запорожской области, Васильковки, Малиновки и Великомихайловки Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

Также ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР.

С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области.