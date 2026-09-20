Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

Что такое патент для ИП и кто может его применять

Патент для ИП – это документ, который заменяет уплату ряда налогов по конкретному виду деятельности фиксированным платежом. Патентную систему налогообложения (ПСН) вправе применять только индивидуальные предприниматели, для организаций она недоступна.

Режим действует в отношении видов деятельности, перечень которых устанавливается законами субъектов РФ в пределах федерального перечня, приведенного в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса. К типичным направлениям относятся:

розничная торговля на площади до 150 кв. метров;

бытовые услуги населению (ремонт, пошив, парикмахерские услуги);

пассажирские и грузовые перевозки;

сдача в аренду собственной недвижимости;

услуги общественного питания;

репетиторство, ремонт техники, фотоуслуги.

Для применения ПСН необходимо соблюдать два основных количественных ограничения. Средняя численность наемных работников не должна превышать 15 человек по всем видам патентной деятельности. Годовой доход по всем патентам ограничен суммой 20 млн рублей. Причем учитывается не только текущий год: получить патент на 2026 год нельзя, если доход за 2025 год уже превысил 20 млн рублей.

Стоимость патента для ИП: как формируется

Стоимость патента для ИП не зависит от фактической выручки. Она рассчитывается как 6% от потенциально возможного к получению годового дохода, размер которого устанавливают региональные власти для каждого вида деятельности.

Формула расчета выглядит так: потенциальный доход умножается на ставку 6% и пересчитывается пропорционально сроку действия патента. Пониженная ставка 4% для Республики Крым и Севастополя действовала по 2021 год включительно (с 2022 года в этих регионах применяется общая ставка 6%). Регионы также вправе вводить нулевую ставку для впервые зарегистрированных ИП в производственной, социальной и научной сферах и в сфере бытовых услуг населению (налоговые каникулы).

Патент можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев в пределах одного календарного года. При сроке менее года стоимость пересчитывается пропорционально количеству дней.

Рассчитать точную сумму заранее можно через официальный сервис ФНС «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента» по адресу: patent.nalog.gov.ru. Для этого потребуется указать субъект РФ и муниципальное образование, вид деятельности, срок и физические показатели (площадь, число работников, количество транспортных средств).

Патент на год для ИП: сроки и порядок оплаты

Патент на год для ИП оплачивается не так, как краткосрочный: порядок уплаты зависит от срока действия патента. Если патент выдан на период до шести месяцев, вся сумма вносится единовременно не позднее окончания срока действия. При сроке от шести до 12 месяцев (в формулировке Кодекса от шести месяцев до календарного года) оплата делится на две части:

одну треть стоимости необходимо перечислить не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

оставшиеся две трети не позднее окончания срока действия патента.

Заявление на получение патента подается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения режима. Подать документ можно лично в налоговой инспекции, по почте, в электронной форме через личный кабинет ИП или через уполномоченного представителя. Налоговый орган выдает патент либо уведомление об отказе в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления.

С 2023 года платежи по патенту перечисляются в составе единого налогового платежа на единый налоговый счет. Чтобы стоимость патента списалась в срок, рекомендуется заранее обеспечить на счете достаточное положительное сальдо.

Взносы ИП на патенте в 2026 году

Взносы ИП на патенте уплачиваются в общем порядке, установленном для всех предпринимателей, и не зависят от применяемого налогового режима. Фиксированные страховые взносы за себя предприниматель платит независимо от наличия дохода.

Размер фиксированных взносов на 2026 год прямо закреплен в пункте 1.2 статьи 430 Налогового кодекса отдельной суммой на каждый год и составляет 57 390 рублей. Дополнительно с суммы годового дохода, превышающей 300 000 рублей, уплачивается взнос в размере 1%. На ПСН таким доходом считается не фактическая выручка, а потенциально возможный к получению годовой доход по патенту. Для этого дополнительного взноса действует установленный законом предельный размер за 2026 год не более 321 818 рублей.

При наличии наемных работников ИП дополнительно уплачивает страховые взносы с их заработной платы по единому тарифу. С 2026 года пониженный тариф 15% на часть выплат, превышающую полтора минимальных размера оплаты труда, доступен уже не всем субъектам малого и среднего предпринимательства, а только тем, чей основной вид деятельности включен в перечень приоритетных отраслей и приносит не менее 70% доходов; для обрабатывающих производств тариф составляет 7,6%.

Ключевая особенность режима – возможность уменьшить стоимость патента на страховые взносы: фиксированные взносы «за себя» засчитываются в сумме, подлежащей уплате в календарном году действия патента, независимо от факта перечисления, а взносы за работников только в фактически уплаченной сумме. ИП без работников вправе уменьшить платеж вплоть до нуля. ИП с работниками может снизить стоимость патента не более чем на 50%. Для применения вычета необходимо направить в налоговый орган уведомление об уменьшении суммы налога по форме КНД 1112021.

Какие налоги заменяет патент

Патентная система освобождает предпринимателя от уплаты нескольких налогов по патентному виду деятельности:

НДФЛ с доходов от патентной деятельности;

налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в этой деятельности (за исключением объектов, включенных в региональный перечень административно-деловых и торговых центров по пункту 7 статьи 378.2 НК РФ);

НДС, кроме случаев ввоза товаров и отдельных операций, предусмотренных законом.

По видам деятельности, не переведенным на патент, предприниматель отчитывается и платит налоги по иному применяемому режиму УСН, ЕСХН или общей системе.

Учет и отчетность

Налоговая декларация по патентной деятельности не подается. Это существенно упрощает документооборот по сравнению с другими режимами.

При этом ИП обязан вести книгу учета доходов по всей патентной деятельности. Данные книги используются налоговым органом для контроля лимита в 20 млн рублей, а при совмещении ПСН с УСН доходы по обоим режимам суммируются. Если доход превысит установленный порог, право на применение ПСН утрачивается с начала налогового периода, на который был выдан патент, а доходы пересчитываются по общей системе или по УСН при ее совмещении.

На что обратить внимание перед оформлением

Перед переходом на патент необходимо учитывать несколько практических моментов. Патент действует только в пределах одного субъекта РФ (а по ряду видов деятельности в пределах муниципального образования), указанного в документе. Для работы в нескольких регионах потребуется оформлять отдельные патенты.

Рекомендуется заранее сравнить стоимость патента с предполагаемой налоговой нагрузкой на УСН, поскольку при невысокой фактической выручке упрощенная система может оказаться выгоднее. Совмещение ПСН и УСН допускается, что позволяет оптимизировать налогообложение по разным направлениям бизнеса. Но при совмещении лимит в 20 млн рублей считается по сумме доходов обоих режимов, поэтому упрощенка не позволяет «обойти» патентный порог.

Актуальные размеры потенциального дохода, перечень доступных видов деятельности и условия налоговых каникул устанавливаются региональным законодательством, поэтому перед подачей заявления необходимо проверить действующий закон конкретного субъекта РФ.