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Пискарев: Выявлено свыше 200 инфоповодов с попытками вмешательства в выборы
Развернута масштабная кампания зарубежных центров влияния по дискредитации избирательного процесса в семи регионах России, заявил глава думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Комиссия зафиксировала более 200 информационных поводов, связанных с попытками зарубежных центров влияния оказать негативное информационное воздействие на избирательные кампании в преддверии единого дня голосования в субъектах Российской Федерации», – заявил Пискарев, передает РИА «Новости».
Политик уточнил, что наиболее активная информационная атака была направлена на жителей Крыма, Татарстана, Карелии, Дагестана, Ингушетии, Бурятии и Башкортостана. Противники пытались сформировать негативную повестку по пяти основным направлениям.
Среди главных тем для дезинформации оказались ход проведения СВО, социально-экономическая ситуация, проблемы ЖКХ, а также миграционные и национальные вопросы. Для влияния на общественное мнение активно привлекались иностранные агенты и зарубежные медиа.
Ранее Пискарев заявлял о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала европейских чиновников за масштабную антироссийскую кампанию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о потоке дезинформации и атаках дронов на участки для голосования.