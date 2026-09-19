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Электронное голосование в России установило исторический рекорд
Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для ЕДГ
Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд.
Свыше 5,8 млн избирателей предпочли дистанционный формат на текущих выборах, передает ТАСС. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения единых дней голосования с использованием цифровых технологий.
По данным федеральной платформы, свой выбор онлайн сделали 3 229 420 россиян. В столице электронными бюллетенями воспользовались более 2,6 млн человек. При этом обе системы применяют разные методики учета.
Федеральная база фиксирует исключительно дистанционное волеизъявление через интернет. Московская статистика включает как онлайн-голосование, так и результаты со специальных терминалов на участках.
Предыдущий максимум установили в 2024 году, когда электронный формат выбрали около 3,84 млн граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 80%.
В первые сутки выборов около 2,2 млн москвичей воспользовались электронными бюллетенями.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы.