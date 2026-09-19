Электронное голосование в России установило исторический рекорд

Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для ЕДГ

Tекст: Мария Иванова

Свыше 5,8 млн избирателей предпочли дистанционный формат на текущих выборах, передает ТАСС. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения единых дней голосования с использованием цифровых технологий.

По данным федеральной платформы, свой выбор онлайн сделали 3 229 420 россиян. В столице электронными бюллетенями воспользовались более 2,6 млн человек. При этом обе системы применяют разные методики учета.

Федеральная база фиксирует исключительно дистанционное волеизъявление через интернет. Московская статистика включает как онлайн-голосование, так и результаты со специальных терминалов на участках.

Предыдущий максимум установили в 2024 году, когда электронный формат выбрали около 3,84 млн граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 80%.

В первые сутки выборов около 2,2 млн москвичей воспользовались электронными бюллетенями.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы.