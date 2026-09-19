Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Системы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, которые двигались по направлению к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще шесть БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.
В настоящее время на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Они занимаются ликвидацией последствий инцидента и обеспечением безопасности на прилегающих территориях.
Накануне силы ПВО уничтожили 15 летевших на Москву беспилотников.
Днем ранее мэр столицы сообщил о ликвидации 23 вражеских дронов.
Всего за август военные нейтрализовали 8670 направленных в сторону столичного региона аппаратов.