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Полиция задержала сотрудников лжемодельного агентства за обман более ста граждан
В Москве задержаны преступники, обманувшие более ста человек на сумму свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства в модельное агентство, требуя оплату за создание портфолио.
Сотрудники полиции Москвы задержали группу мошенников, которые под предлогом трудоустройства в модельное агентство обманули более 100 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По данным правоохранителей, аферисты похитили у своих жертв около 10 млн рублей. Действуя через объявления в интернете, они приглашали девушек и молодых людей на собеседования, обещая работу с высоким заработком.
Потенциальным моделям предлагалось заключить трудовой договор после обязательной платной услуги по созданию портфолио. Однако, получив деньги, мошенники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейшего общения. Среди задержанных – 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний мужчина из Красноярска. Во время обысков у них были изъяты средства связи и компьютерная техника.
Следствие установило, что ущерб от действий злоумышленников составляет более 10 млн рублей. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела, объединенных в одно производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В данное время правоохранители продолжают мероприятия по выявлению всех эпизодов преступной деятельности и установлению соучастников. Следствие продолжается, и полиция призывает всех пострадавших обращаться с заявлениями, чтобы помочь в расследовании этого дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы открыли дело по статье о мошенничестве в отношении Антона Парамонова, который, предположительно, выманил у девушек несколько млн рублей, представляясь продюсером.
А в январе в Петербурге раскрыли мошенническую схему, когда клиенты ресторана платили за «подставных» спутниц, выдававших себя за девушек из высшего общества, организатор этой схемы был задержан.