Tекст: Игорь Иножарский

В результате нападения на российское судно в ливийском порту Бенгази рано утром в воскресенье ранения получили десять местных портовых рабочих, пишет Anadolu. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Вечером того же дня атаке подверглось шедшее под флагом Мальты грузовое судно, экипаж которого был успешно эвакуирован. По данным источника в ливийских вооруженных силах, военно-воздушные и военно-морские силы Ливии уничтожили несколько катеров, оснащенных взрывчаткой.

Местные телеканалы сообщили, что дистанционно управляемые катера атаковали порт, побережье и коммерческое судно. Отмечается, что аппараты назвали украинскими.

Базирующееся на востоке Ливии правительство заявило, что взрыв на борту российского судна произошел в результате атаки беспилотника. Россия и Украина пока не прокомментировали ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил о планах Москвы рассмотреть ответ на атаки Киева по судам в Бенгази. В воскресенье ливийские вооруженные силы перехватили 17 безэкипажных катеров при атаке на торговое судно. В тот же день Ливийская национальная армия пресекла вторую попытку нападения на российские корабли в порту Бенгази.