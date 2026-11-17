Каллас назвала абсурдными требования России по Украине

Tекст: Игорь Иножарский

«Российские требования максимальны и действительно абсурдны», – заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, Россия использует привычную тактику, выдвигая завышенные требования, а затем добавляя новые, чтобы после отказа от них первоначальные условия казались разумными, пишет Politico.

В отличие от требований Москвы, европейские лидеры и главы МИД настаивают на прекращении огня как первом шаге к переговорам. Кроме того, министр обороны Финляндии назвал возмутительными предположения о выходе страны из НАТО.

Каллас также напомнила, что у Евросоюза есть рычаги влияния на переговорах. В частности, она упомянула о санкциях и более чем 211,8 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Сама Каллас не вошла в переговорную группу Евросоюза по Украине. Отвечая на вопрос о роли, которую она могла бы сыграть, Каллас подчеркнула, что Европейская служба внешних связей может оказать поддержку переговорщикам. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выразил уверенность, что верховный представитель идеально подходит для участия в команде.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, ожидается, что следующий раунд переговоров по Украине состоится после встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Швеция тем временем выразила сомнения в успехе переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми планы Евросоюза по урегулированию конфликта без учета интересов Москвы. В пятницу руководство Евросоюза объяснило отказ Каллас в праве вести переговоры с Россией.