Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.22 комментария
Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по военным заводам Украины
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.
В результате удара поражены предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности, указало ведомство в Max.
Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях, объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.
В четверг российские военные поразили оборонный и энергетический комплексы в Киеве и Киевской области.
В среду Минобороны сообщило о новых ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры и сухогрузу с оружием для ВСУ в Черном море.