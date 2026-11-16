Прививка от гриппа 2026: когда делать вакцинацию, какие вакцины используют и где привиться бесплатно

Стоит ли делать прививку от гриппа и кому она особенно рекомендуется?

Грипп отличается от большинства ОРВИ более тяжелым течением и риском осложнений – пневмонии, отита, синусита, обострения хронических болезней сердца и легких. Вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения, но заметно снижает вероятность тяжелой формы болезни и госпитализации.

Прививку необходимо повторять каждый год. Защита после вакцинации сохраняется примерно 6–12 месяцев, а вирусы гриппа постоянно меняются, поэтому состав вакцин ежегодно обновляется.

Всероссийская кампания по вакцинации стартовала 2 сентября 2026 года. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ на эпидсезон 2026–2027 годов, прививками необходимо охватить до 60% населения каждого субъекта РФ. При этом не менее 75% охвата должно приходиться на людей из групп риска.

Прививка особенно рекомендуется:

детям с шести месяцев, воспитанникам детских садов, школьникам и студентам;

беременным женщинам;

людям старше 60 лет;

людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ, ожирением;

тем, кто часто болеет ОРВИ;

медицинским работникам, работникам образовательных организаций, транспорта, коммунальной и социальной сфер;

призывникам на военную службу.

Для этих категорий граждан прививка включена в национальный календарь профилактических прививок и проводится бесплатно. Во многих регионах, в том числе в Москве, бесплатно привиться может и любой взрослый, не относящийся к группам риска.

Когда лучше делать прививку от гриппа?

Оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. Иммунитет формируется примерно за две–три недели, поэтому прививку рекомендуется сделать до начала сезонного подъема заболеваемости, который в России обычно приходится на декабрь–февраль.

Прививаться можно и в ноябре, и позже, пока вирус не начал активно распространяться. Роспотребнадзор называет сентябрь, октябрь и ноябрь наиболее подходящими месяцами. Поздняя прививка менее эффективна только в том случае, если человек успеет заразиться до формирования иммунитета.

График прививок от гриппа 2026 для разных категорий выглядит так:

взрослые и подростки – одна доза вакцины один раз в сезон;

дети младшего возраста, которые прививаются впервые, – в зависимости от возраста и препарата две дозы с интервалом около четырех недель (точную схему и дозировку определяет педиатр по инструкции конкретной вакцины);

дети, которые уже прививались в прошлые сезоны, – как правило, одна доза;

беременные – в соответствии с национальным календарем вакцинация проводится со II триместра; конкретную вакцину и сроки определяет врач.

Прививку от гриппа можно делать в один день с другими инактивированными вакцинами, включая вакцину от COVID-19, но в разные участки тела. Решение о совмещении принимает врач.

Какие вакцины от гриппа используют в сезоне 2026–2027?

В сезоне 2026–2027 годов по сравнению с прошлым годом в составе вакцин заменены все три штамма. Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцины защищают от трех вирусов:

A(H1N1)pdm09, так называемого свиного гриппа (штамм A/Missouri/11/2025);

A(H3N2), так называемого гонконгского гриппа (штамм A/Darwin/1454/2025);

гриппа B линии Victoria (штамм B/Tokyo/EIS13-175/2025).

Вакцины обновляют с учетом данных о циркулирующих вариантах вируса гриппа.

В рамках национального календаря прививок в России применяются отечественные инактивированные вакцины:

«Совигрипп» – трехвалентная вакцина, есть взрослая форма и детская (без консерванта) для детей с шести месяцев;

«Ультрикс Квадри» – четырехвалентная расщепленная вакцина для детей с шести месяцев и взрослых без ограничения возраста;

«Флю-М» – инактивированная расщепленная вакцина, применяется в ряде регионов.

Набор препаратов зависит от региона и поставок. В платных клиниках могут быть доступны и другие зарегистрированные в России вакцины. Все применяемые вакцины из перечисленных выше инактивированные, то есть не содержат живого вируса.

Где сделать прививку от гриппа?

Бесплатно привиться можно в поликлинике по месту прикрепления по полису ОМС. Для этого необходимо записаться к терапевту, педиатру или в прививочный кабинет – лично, по телефону, через «Госуслуги» или региональный портал записи к врачу.

Другие варианты:

выездная вакцинация в школах и детских садах (только с письменного согласия родителей);

выездные бригады на предприятиях – по заявке работодателя;

мобильные пункты вакцинации, которые в ряде регионов открывают у станций транспорта и в местах с высокой проходимостью;

платные медицинские центры, имеющие лицензию на вакцинацию.

Прививка от гриппа в Москве 2026

Прививка от гриппа в Москве 2026 доступна бесплатно во всех городских поликлиниках с 4 сентября 2026 года. Записаться можно на портале mos.ru, в приложении «ЕМИАС.ИНФО» или через инфомат в поликлинике.

С 17 сентября 2026 года в городе работают мобильные пункты вакцинации. Сначала их было 18 – у станций метро, МЦК и МЦД в разных округах, включая Зеленоград и Новую Москву. С 1 октября добавились еще два пункта – в парке «Зарядье» и у канатной дороги на Воробьевых горах.

Мобильные пункты расположены, в частности, у станций:

«Речной вокзал», «Домодедовская», «Планерная», «Медведково», «ВДНХ»;

«Щелковская», «Молодежная», «Электрозаводская», «Новогиреево», «Выхино», «Жулебино»;

«Киевская», «Курская», «Пражская», «ЦСКА», «Площадь Гагарина» (МЦК);

станции МЦД «Зеленоград – Крюково» (МЦД-3) и «Щербинка» (МЦД-2).

Режим работы пунктов у транспорта:

в будни – с 8:00 до 20:00;

в субботу – с 9:00 до 18:00;

в воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Предварительная запись в мобильные пункты не нужна. Необходимо взять паспорт и, при наличии, полис ОМС. Перед прививкой врач проводит осмотр и измеряет температуру, вся процедура занимает 10–15 минут. Детей прививают в детских поликлиниках, школах и детсадах.

Актуальный перечень работающих пунктов, их адреса и расписание рекомендуется уточнять на официальных ресурсах Москвы перед визитом.

Прививка от гриппа детям 2026

Прививка от гриппа детям 2026 проводится с шестимесячного возраста бесплатно в детской поликлинике, а также в школах и детских садах. Для вакцинации несовершеннолетнего до 15 лет необходимо письменное информированное согласие одного из родителей или законного представителя. Подросток старше 15 лет может дать согласие самостоятельно.

Что необходимо учитывать родителям:

детям до шести месяцев прививка от гриппа не делается – их защищает вакцинация матери во время беременности и окружающих взрослых;

детям младшего возраста вакцину вводят в переднебоковую поверхность бедра, детям постарше и взрослым – в плечо;

ребенку, который прививается впервые, может потребоваться две дозы с интервалом около четырех недель;

для детей применяются препараты без консерванта – например, «Совигрипп» детский и «Ультрикс Квадри».

Если ребенок недавно переболел ОРВИ, прививку переносят до выздоровления. Срок определяет педиатр.

Как подготовиться к прививке от гриппа?

Специальной подготовки здоровому человеку не требуется. Сдавать анализы перед вакцинацией не нужно, если об этом не попросил врач.

Перед прививкой рекомендуется:

убедиться, что в последние дни не было температуры, насморка, кашля, расстройства пищеварения;

сообщить врачу об аллергии, особенно на белок куриного яйца, антибиотики и компоненты вакцин, а также о реакциях на предыдущие прививки;

сообщить о хронических заболеваниях и принимаемых лекарствах;

людям с аллергией – заранее обсудить с врачом, нужен ли прием антигистаминных средств;

не планировать на день прививки и следующие один–два дня интенсивных тренировок, дальних поездок и других нагрузок.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача или фельдшера с измерением температуры. При повышенной температуре и признаках острого заболевания вакцинацию обычно откладывают.

Какие есть противопоказания к прививке от гриппа?

Противопоказания указаны в инструкции к каждой вакцине и могут немного различаться. Общие противопоказания для инактивированных вакцин:

аллергическая реакция на предыдущее введение гриппозной вакцины;

сильная реакция на прошлую прививку – температура выше 40 °С, отек и покраснение в месте укола более 8 см в диаметре;

аллергия на компоненты вакцины, в том числе на белок куриного яйца (для вакцин, выращенных на куриных эмбрионах);

возраст до шести месяцев.

Временные противопоказания:

острое заболевание с повышенной температурой;

обострение хронического заболевания.

В этих случаях прививку делают через две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелой ОРВИ или кишечной инфекции вакцинация возможна после нормализации температуры.

Беременность, кормление грудью, пожилой возраст и большинство хронических заболеваний не являются противопоказаниями. Напротив, эти категории относятся к группам риска, для которых вакцинация особенно рекомендована. Решение в каждом случае принимает врач.

Насколько эффективна прививка и можно ли заболеть после вакцинации?

Эффективность вакцины зависит от того, насколько штаммы в ее составе совпадают с циркулирующими вирусами, а также от возраста и состояния здоровья человека. Вакцинация снижает вероятность заражения и особенно важна для профилактики тяжелого течения гриппа, госпитализации и осложнений. Конкретные показатели эффективности различаются в зависимости от сезона и исследуемой группы.

Заболеть гриппом от самой прививки невозможно. Применяемые в России вакцины инактивированные и не содержат живого вируса, способного вызвать болезнь.

После прививки человек все же может заболеть, но по другим причинам:

заражение произошло до вакцинации или в первые две–три недели, пока не сформировался иммунитет;

болезнь вызвана другим респираторным вирусом – риновирусом, парагриппом, аденовирусом, COVID-19, от которых вакцина от гриппа не защищает;

в организм попал штамм гриппа, отличающийся от вакцинного.

Даже если привитый человек заболеет гриппом, болезнь, как правило, протекает легче и реже приводит к осложнениям.

Какие реакции возможны и что делать после прививки?

Современные инактивированные вакцины переносятся хорошо. Реакции, если они появляются, обычно возникают в первые сутки и проходят самостоятельно за один–три дня.

Местные реакции:

болезненность в месте укола;

покраснение, небольшой отек или уплотнение;

небольшой зуд.

Общие реакции:

небольшое повышение температуры, как правило не выше 37,5 °С;

слабость, недомогание;

головная боль, ломота в мышцах.

Эти проявления – нормальная реакция иммунной системы на вакцину и не означают, что человек заболел гриппом. Тяжелые аллергические реакции встречаются крайне редко. Насморк и першение в горле не относятся к типичным реакциям на инактивированную вакцину: при появлении таких симптомов следует учитывать вероятность совпавшей по времени респираторной инфекции.

Что рекомендуется после прививки:

остаться в медицинском учреждении или рядом с мобильным пунктом на 30 минут – в этот период медики могут оказать помощь при аллергической реакции;

место укола можно мочить, но не следует растирать его мочалкой, греть и обрабатывать мазями без назначения врача;

в первые два–три дня отказаться от алкоголя, бани, сауны и интенсивных физических нагрузок;

при повышении температуры можно принять жаропонижающее средство, разрешенное по возрасту;

в первые недели после вакцинации продолжать соблюдать меры профилактики: мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими.

Обратиться к врачу необходимо, если:

температура поднялась выше 38,5 °С или держится дольше трех дней;

отек и покраснение в месте укола превышают 8 см;

появились сыпь, затрудненное дыхание, отек лица или губ – в этом случае следует сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

Главное о прививке от гриппа в 2026 году

Оптимальный срок для прививки – сентябрь–ноябрь, иммунитет формируется за две–три недели.

ВОЗ рекомендует обновленный состав вакцин сезона 2026–2027 годов. Для вакцин, произведенных на куриных эмбрионах, предусмотрены три варианта вирусов: A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B/Victoria.

Бесплатно привиться можно в поликлинике по полису ОМС, в Москве также есть мобильные пункты у метро.

Детей прививают с шести месяцев, при первой вакцинации может потребоваться две дозы.

Заболеть гриппом от инактивированной вакцины невозможно, реакции на прививку обычно проходят за один–три дня.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Вопрос о вакцинации, выбор вакцины и схемы прививки, особенно для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, необходимо обсудить с врачом – терапевтом, педиатром или акушером-гинекологом.