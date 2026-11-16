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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    16 ноября 2026, 12:14 • Новости дня

    Отделение ХДС в Бранденбурге потребовало отставки Мерца

    Местное отделение ХДС в Бранденбурге потребовало отставки канцлера ФРГ Мерца

    Tекст: Вера Басилая

    Местное отделение Христианско-демократического союза в коммуне Гросберен потребовало отставки канцлера Германии Фридриха Мерца с постов главы правительства и председателя партии из-за невыполненных обещаний.

    Председатель отделения партии Адриан Хепп заявил об отсутствии связи канцлера с рядовыми партийцами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

    «Мы официально требуем отставки Фридриха Мерца с постов канцлера ФРГ и председателя партии», – заявил Хепп.

    Поводом для демарша стал отказ бюджетного комитета Бундестага заложить в проект бюджета на 2027 год обещанное снижение налога на электроэнергию. Глава отделения ХДС назвал это последней каплей, подчеркнув, что снижение налога являлось центральным предвыборным обещанием, а глава правительства не справляется со своими обязанностями в коалиции.

    В июле лидеры правящих партий согласовали пакет реформ, предусматривающий налоговые послабления на 10 млрд евро, включая снижение налога на электроэнергию до минимального уровня. Спорные бюджетные вопросы планируется рассмотреть на заседании коалиционного комитета во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил канцлеру ФРГ о необходимости уйти в отставку из-за провальной политики.

    В октябре правящие партии Германии не смогли найти замену главе правительства из-за страха перед досрочными выборами.

    В сентябре руководство Христианско-демократического союза допустило скорую отставку Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах.

    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

    «Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ

    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    @ Markus Gilliar/GES-Sportfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

    Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».

    Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.

    Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    14 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое министерство экономики подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    Законопроект предусматривает, что расходы на содержание электростанций переложат на конечных потребителей через сетевые сборы. Речь идет о станциях, входящих в сетевой резерв, или тех, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026-2028 годах. Они смогут предоставить дополнительные мощности не позднее конца марта 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    В ведомстве ожидают, что использование угля и мазута позволит сэкономить газ и сдержать цены на электричество, так как поставки этих видов топлива не зависят от кризисных регионов. Операторов обяжут поддерживать в готовности персонал и запасы топлива.

    Инициатива министерства вызвала резкую критику партий «Зеленые» и СДПГ. Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что ведомство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции».

    Сейчас заполненность немецких газохранилищ находится на критически низкой отметке в 58%. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, при суровой зиме запасы газа в стране могут иссякнуть уже в январе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза опустился до 71,25%. На прошлой неделе запасы газа в ПХГ Германии упали ниже 60%. В начале месяца депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер заявил об отсутствии страхового запаса природного газа в Германии на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ.

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    13 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ

    Бундестаг расширил полномочия немецких спецслужб BND и BfV

    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ
    @ S. Ziese/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Германии принял закон о расширении полномочий Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

    Во втором и третьем чтениях за документ проголосовали 308 депутатов, против выступили 190, воздержался 71, отмечает РИА «Новости». По новому закону, теперь BND получит возможность напрямую реагировать на непосредственные опасности и предпринимать превентивные действия при угрозе со стороны иностранных государств.

    Контрразведка (BfV), в свою очередь, сможет использовать «скрытое вмешательство без применения силы» по оперативной необходимости и самостоятельно ограничивать сотрудничество с союзными спецслужбами, если оно угрожает интересам Германии или ее земель.

    Кроме того, обе службы получат дополнительные полномочия в сфере кибербезопасности, включая отслеживание следов кибератак и информационных систем злоумышленников. Также увеличится разрешенный срок хранения разведданных BND в соответствии с нормами стран-партнеров в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Бундестаге предупредили о выходе киберугроз на новый уровень из-за критической уязвимости в PHP. Тогда же в Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы BND Августа Ханнинга.

    В августе власти ФРГ разрешили спецслужбам осуществлять диверсии за рубежом и взламывать устройства граждан.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    СДПГ, Левая партия и «Зеленые» создали коалицию в Мекленбурге

    Spiegel: СДПГ, «Левые» и «Зеленые» сформировали коалицию в Мекленбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Левая партия одобрили соглашение о формировании коалиционного правительства в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, сообщает журнал Spiegel.

    Социал-демократы, Левая партия и «Зеленые» сформируют правительство в немецком регионе Мекленбург – Передняя Померания. Этот случай стал первым в истории Германии, когда власть в федеральной земле переходит к коалиции из этих трех политических сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Текст соглашения о сотрудничестве получил единогласную поддержку на внеочередном съезде СДПГ в Гюстрове. Официальная церемония подписания документа пройдет вечером в субботу в Грайфсвальде. Как заявила делегатам действующий премьер-министр региона Мануэла Швезиг, новые союзники отказываются от любого взаимодействия с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    На выборах 20 сентября АдГ одержала победу, набрав 38,2% голосов, тогда как СДПГ получила 35,5%. «Левых» и «Зеленых» поддержали 6,5% и 5,7% избирателей соответственно. Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем набрал лишь 4,9% и впервые остался без мандатов, не преодолев пятипроцентный барьер.

    В новом составе ландтага правящая коалиция займет 39 мест из 71, а 32 мандата достанутся АдГ, которая станет единственной оппозиционной партией. Ожидается, что в понедельник местный парламент переизберет Швезиг на пост главы регионального правительства, который она занимает с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

    В прошлом месяце СДПГ, «Зеленые» и Левая партия завершили предварительные консультации о создании коалиционного правительства в Мекленбурге – Передней Померании.

    В сентябре Христианско-демократический союз впервые в истории не прошел в ландтаг этого региона.

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    13 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели состоятся предметные мирные переговоры по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

    «Впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа», – цитирует немецкого канцлера газета Bild. Соответствующее заявление Мерц сделал на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что в переговорах, скорее всего, примут участие представители тех европейских государств, которые ранее проводили консультации с американской и украинской сторонами в Абу-Даби.

    При этом Мерц подчеркнул, что Германия совершенно точно примет участие в переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран Европы в мирных переговорах при демонстрации ими реальной готовности способствовать урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    14 ноября 2026, 12:35 • Новости дня
    Экономисты предупредили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии

    Welt: Экономисты заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Лейбниц-центра европейской экономической политики Ахим Вамбах заявил об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии с 2028 года из-за рекордных государственных расходов и роста долговой нагрузки.

    Поводом для опасений стало одобрение бюджетным комитетом бундестага проекта федерального бюджета на 2027 год, предусматривающего рост расходов до 561 млрд евро и новые заимствования на 210 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    «В связи с конъюнктурными колебаниями и особыми факторами в отдельные годы могут наблюдаться периоды передышки, но тенденция явно отрицательная», – заявил эксперт Кильского института мировой экономики Йенс Бойсен-Хогрефе.

    Причиной кризиса эксперт назвал старение населения и растущие расходы на обслуживание государственного долга.

    Вамбах указал на то, что нынешняя процентная ставка по обслуживанию госдолга превышает темпы экономического роста, из-за чего государство не может выбраться из кредитной ловушки.

    Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, пишет Bild. В 2027 году расходы ФРГ на оборону вырастут с 82,2 млрд евро до 109,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося долга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкий совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии.

    Также государственный долг ФРГ превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Аудиторы Федеральной счетной палаты предупредили о возможной нехватке 108 млрд евро в немецком бюджете к 2030 году.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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    14 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    В парке развлечений в Германии около 15 человек отравились хлором

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Около 15 человек получили отравление хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

    Инцидент произошел в пятницу на территории отеля при парке развлечений в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за технической неисправности в воду одного из бассейнов попал чрезмерный объем хлора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Несколько гостей пожаловались на недомогание. Четверо пострадавших были госпитализированы: один человек получил травмы средней тяжести, трое – легкие. Бассейн временно закрыли для замены воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле несколько человек в Москве получили признаки отравления после посещения фитнес-клуба.

    В марте региональное следственное управление СК сообщило об отравлении девяти детей хлором в сауне в Стерлитамаке.

    В августе 2025 года в частном оздоровительном комплексе Кирова пять человек отравились парами хлора.

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    14 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сбой Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в бассейне в ФРГ

    WDR: Сбой Microsoft стал причиной отравления 15 человек в немецком бассейне

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком городе Брюль 15 посетителей бассейна получили отравление хлором из-за технического сбоя в сервисах Microsoft, сообщает WDR.

    Причиной инцидента в бассейне парка развлечений на западе Германии стало превышение концентрации хлора, вызванное сбоем в системе Microsoft. Несколько пострадавших госпитализировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию WDR.

    Из-за неполадок в сервисе Outlook система контроля не смогла отправить электронное письмо с предупреждением о превышении допустимого уровня химического вещества. В результате автоматическая дозирующая система подала в воду избыточное количество хлора.

    После происшествия воду в бассейне полностью заменили, сейчас комплекс вновь открыт для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

    В пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.

    Немецкие компании столкнулись с проблемами в работе из-за глобальных перебоев в сервисах Microsoft.

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    14 ноября 2026, 19:34 • Новости дня
    Захарова сравнила НАТО с «больным зубом» Европы

    Захарова сравнила НАТО с больным зубом Европы

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО подрывает безопасность Европы и мира, действуя как «больной зуб», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Так она прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что обсуждать с Россией вопросы архитектуры безопасности нет необходимости, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Также Мерц признал наличие у европейских стран опасений по поводу решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о разворачивающемся внутри НАТО тяжелейшем кризисе.

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    13 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Автомобиль экс-главреда Bild Райхельта сожгли в Берлине

    Nius: В Берлине сожгли автомобиль бывшего главного редактора Bild Райхельта

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Шарлоттенбург неизвестные подожгли автомобиль бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, сообщил портал Nius.

    Прохожий вызвал пожарных, однако машина выгорела практически полностью. Полиция подтвердила поджог, пишет Nius. Сам Райхельт считает, что преступление имеет политическую мотивацию и может быть связано с его профессиональной деятельностью в качестве журналиста.

    Следователи также не исключают подобных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге подожгли 10 грузовиков и фургонов.

    В марте в Баварии член партии «Альтернатива для Германии» поджег свой автомобиль и попытался свалить вину на леворадикалов.

    В 2025 году активисты «Антифа» заявили о причастности к поджогу BMW депутата АдГ Бернда Баумана в Гамбурге.

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    13 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Власти Германии запланировали выкуп долей в урановом концерне Urenco

    Welt: Германия выкупит у RWE и E.ON доли в урановом концерне Urenco

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии намерено приобрести у энергетических компаний RWE и E.ON их пакеты акций в предприятии по обогащению урана Urenco по геостратегическим соображениям.

    Власти ФРГ планируют выкупить доли в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    Британская Urenco участвует в производстве реакторного топлива для оборонных целей. Акции компании поделены на три части: одной владеет Британия, второй – Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON.

    На территории Германии Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау.

    Берлин намерен сохранить присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям.

    В проект бюджета страны на 2027 год внесли новую статью расходов на приобретение долей в энергетических компаниях, заложив на нее 4 млрд евро.

    В министерствах финансов и экономики ФРГ отказались уточнять, на что конкретно направят эти средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны.

    В июне канцелярия премьер-министра Британии сообщила о намерении поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.

    В прошлом году власти Бразилии и дочерняя структура Росатома начали рассматривать возможность совместной добычи урана.

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