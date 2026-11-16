Отделение ХДС в Бранденбурге потребовало отставки Мерца

Местное отделение ХДС в Бранденбурге потребовало отставки канцлера ФРГ Мерца

Tекст: Вера Басилая

Председатель отделения партии Адриан Хепп заявил об отсутствии связи канцлера с рядовыми партийцами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

«Мы официально требуем отставки Фридриха Мерца с постов канцлера ФРГ и председателя партии», – заявил Хепп.

Поводом для демарша стал отказ бюджетного комитета Бундестага заложить в проект бюджета на 2027 год обещанное снижение налога на электроэнергию. Глава отделения ХДС назвал это последней каплей, подчеркнув, что снижение налога являлось центральным предвыборным обещанием, а глава правительства не справляется со своими обязанностями в коалиции.

В июле лидеры правящих партий согласовали пакет реформ, предусматривающий налоговые послабления на 10 млрд евро, включая снижение налога на электроэнергию до минимального уровня. Спорные бюджетные вопросы планируется рассмотреть на заседании коалиционного комитета во вторник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил канцлеру ФРГ о необходимости уйти в отставку из-за провальной политики.

В октябре правящие партии Германии не смогли найти замену главе правительства из-за страха перед досрочными выборами.

В сентябре руководство Христианско-демократического союза допустило скорую отставку Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах.