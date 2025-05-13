Власти Бразилии и Росатом начали переговоры о добыче урана и лития

Tекст: Вера Басилая

По данным газеты, министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейра заявил, что стороны планируют предварительно изучить возможности для реализации совместных проектов в горнодобывающем секторе, передает ТАСС.

Сильвейра отметил, что на данном этапе обсуждение находится в начальной фазе, но уже носит стратегический характер. По его словам, партнерство с Россией поможет выявить потенциал и возможности добычи урана и лития в Бразилии.

Бразилия рассчитывает перенять российский опыт вторичного использования ядерных отходов. Сильвейра подчеркнул, что современные российские технологии позволяют эффективно перерабатывать такие отходы, и этот опыт важен для развития атомной отрасли страны.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва подчеркнул планы стран по активному сотрудничеству в добыче редкоземельных минералов, востребованных в энергетике.

Лула да Силва также объявил о намерении развивать совместные проекты по строительству малых атомных электростанций для укрепления энергетической безопасности Бразилии.